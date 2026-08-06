Madres buscadoras bloquean avenida Insurgentes de Chetumal; exigen avances en casos de desaparición

La circulación sobre la avenida Insurgentes se encuentra interrumpida a la altura del CBTA 11, luego de que integrantes del Colectivo Femenil Xtabay Quintana Roo instalaran un bloqueo en el lugar, lo que mantiene sin salida a los automovilistas que buscan abandonar la capital del estado por esa vialidad.

De acuerdo con reportes desde el sitio, la manifestación impide por completo el tránsito vehicular en ambos sentidos de Insurgentes, una de las principales arterias de comunicación de Chetumal, generando afectaciones a quienes se dirigen hacia otros municipios o hacia la salida de la ciudad.

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Paralelamente, el mismo colectivo mantiene bloqueado el acceso a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, ubicadas también en la capital, lo que mantiene inmovilizadas las actividades en el exterior de dicha dependencia.

La protesta es encabezada por familiares de personas desaparecidas integrantes del colectivo de personas buscadoras, quienes exigen avances en las investigaciones y en la localización de sus seres queridos por parte de las autoridades estatales. Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas mientras se mantenga el bloqueo sobre avenida Insurgentes, a la espera de mayor información sobre la situación.