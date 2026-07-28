Detienen a siete y aseguran dos viveros clandestinos de marihuana en Playa del Carmen

Siete hombres, entre ellos un presunto operador clave en la distribución de estupefacientes, fueron detenidos tras operativos interinstitucionales que derivaron además en el desmantelamiento de dos viveros clandestinos de marihuana ubicados en este municipio y en Playa del Carmen.

La captura de los sospechosos ocurrió en el cruce de las calles Sin Nombre y Manantial, en la colonia El Pedregal de Benito Juárez, cuando se desplazaban a bordo de un vehículo Honda CRV color rojo.

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Entre los detenidos fue identificado Víctor Teodoro “N”, alias “El Tata”, señalado por las autoridades como presunto encargado de la red de distribución de marihuana y de la operación de los invernaderos en la zona norte del estado, ligado a un grupo generador de violencia.

Junto a él fueron asegurados Jaime “N”, Johani “N”, Uziel “N”, José Luis “N”, Alexander “N” y Diego Alberto “N”, quienes presuntamente colaboraban en el empaquetado y traslado de la droga.

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Durante la revisión vehicular y personal, las fuerzas de seguridad aseguraron diversos envoltorios con hierba verde con las características de la marihuana, teléfonos celulares, un vehículo y un total de tres armas de fuego con cartuchos útiles y cargadores abastecidos; dos de ellas portadas por “El Tata” y Jaime “N”, respectivamente, y una tercera localizada dentro del automóvil.

De acuerdo con las indagatorias, estos aseguramientos forman parte de las investigaciones iniciadas tras la agresión ocurrida la noche del pasado 22 de julio en el sur del municipio de Benito Juárez, donde un mando policial del área de combate al narcomenudeo resultó lesionado.

Tanto las armas, la droga y el vehículo como los siete implicados quedaron a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación y la determinación de su situación legal en el plazo legal establecido.