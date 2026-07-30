Motociclista resulta herido tras ser embestido en la colonia San Arturo de Campeche

Un motociclista resultó lesionado luego de ser arrollado por una camioneta en la colonia San Arturo, accidente que movilizó a cuerpos de emergencia, elementos de la Policía Estatal y generó afectaciones a la circulación vehicular.

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El percance ocurrió sobre la prolongación de la calle Allende, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la camioneta no guardó la distancia de seguridad y terminó impactando al motociclista, quien cayó sobre la cinta asfáltica.

Testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia y, minutos después, paramédicos del Sector Salud acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios al lesionado y valorar su estado de salud.

Por su parte, agentes de la Policía Estatal tomaron conocimiento del accidente, abanderaron la zona para evitar otro percance y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades de los involucrados.

JGH