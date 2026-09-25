Conductora presuntamente ebria provoca fuerte choque y queda a disposición del Ministerio Público

Una mujer de aproximadamente 32 años de edad fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público luego de protagonizar un aparatoso accidente vial, presuntamente mientras conducía bajo los efectos del alcohol, en calles de la colonia Benito Juárez, en Ciudad del Carmen.

El accidente ocurrió durante la noche de este viernes sobre la calle 19, entre las calles 58 y 56, donde la mujer circulaba a bordo de una camioneta Renault Oroch, color gris, con placas CN-9767-B del estado de Campeche, con dirección hacia la calle 56.

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De acuerdo con los primeros reportes, la conductora habría perdido el control de la unidad y, presuntamente, se quedó dormida al volante, por lo que terminó impactándose violentamente contra la parte trasera de una Chevrolet Trax, color blanco, con placas DJB-217-B de Campeche, que se encontraba estacionada.

Tras el impacto, la camioneta afectada fue proyectada hacia adelante, mientras que la Renault Oroch quedó atravesada en medio de la vialidad y estuvo a punto de volcarse, provocando importantes daños materiales y una severa afectación a la circulación.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas.

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Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al sitio y procedieron con la detención de la conductora, quien habría presentado aparentes signos de intoxicación etílica. Posteriormente, fue trasladada ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se realizarían las pruebas correspondientes para establecer si conducía bajo los efectos del alcohol.

Las unidades involucradas fueron aseguradas y trasladadas al corralón, mientras que el caso quedó a disposición de la Fiscalía, debido a los daños ocasionados.

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La calle 19 permaneció parcialmente cerrada durante aproximadamente dos horas, mientras autoridades y personal de grúas realizaban las maniobras para retirar los vehículos y liberar completamente la circulación.

Los propietarios de la camioneta afectada deberán presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía y buscar un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados, cuyo monto será determinado mediante los peritajes correspondientes.

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