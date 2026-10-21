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Quintana Roo / Isla Mujeres

Equipo de rescate de la Marina evacuó a mujer de un crucero frente a las costas de Isla Mujeres

Al arribar al punto de la emergencia, se efectuó la revisión y evacuación de dicha persona, quien fue trasladada a Puerto Juárez, donde fue recibida por una ambulancia particular.

Ovidio López

Por Ovidio López

21 de oct de 2026

1 min

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Elementos de la Marina rescataron a una mujer de un crucero.
Elementos de la Marina rescataron a una mujer de un crucero. / Foto: Especial

Una pasajera de un crucero sufrió choque séptico, fue evacuada después por un equipo de rescate de la Marina mexicana frente a las costas de Isla Mujeres y trasladada a Puerto Juárez, para recibir atención médica especializada en Cancún, informó el alto mando de Quinta Región Naval.

Esta acción se llevó a cabo después de recibir una llamada de emergencia desde el crucero, solicitando la evacuación médica de una mujer, quien había sufrido choque séptico.

El sujeto detenido es de origen canadiense y fue identificado como Robert Skojo.

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Por lo anterior, se ordenó a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Isla Mujeres, el zarpe inmediato de una embarcación tipo Defender con personal de Sanidad Naval a bordo, con el objetivo de salvaguardar la vida humana en el mar.

Al arribar al punto de la emergencia, se efectuó la revisión y evacuación de dicha persona, quien fue trasladada a Puerto Juárez, donde fue recibida por una ambulancia particular, para llevarla a un hospital en Cancún y continuar con su atención médica especializada.

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