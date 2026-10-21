Personal de Salud de José María Morelos ofreció una plática sobre la prevención del cáncer de mama

Con la premisa de que educar e informar a las nuevas generaciones es sembrar la semilla de la prevención, personal del sector salud del municipio y el Servicio Nacional de Salud Pública, llevaron a cabo, en el marco de mes de prevención del cáncer de mama, una charla con jóvenes de educación media superior, sobre la necesidad de hacer una mayor conciencia para la prevención de esa enfermedad.

En la plática se habló de los factores de riesgo relacionados con el desarrollo del cáncer, la identificación de signos y síntomas de alerta, y las medidas que se deben tomar para la prevención de ésta, como la detección temprana a través de diagnósticos y estudios como la mastografía.

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Esta vez el mes rosa llegó al telebachillerato de San Felipe Primero, donde la población estudiantil está en formación y por eso con la charla de este día se busca empoderar a los jóvenes estudiantes a fin de que contribuyan después a generar conciencia a nivel comunitario y familiar en torno a la importancia de prevenir el cáncer de mama.

En el marco de la celebración del mes rosa se iluminaron los espacios públicos de la comunidad, como el edificio del DIF y el Ayuntamiento con luz de color rosa.