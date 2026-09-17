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Roban ancla del yate encallado en Mahahual y complican las labores de rescate

Proyecto AAk Mahahual A.C. advirtió que la pérdida del punto de sujeción incrementó los riesgos para la estabilidad del yate y para quienes participan en las labores de rescate.

Por Fernando Baeza

17 de sept de 2026

2 min

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El yate permanece encallado frente a las costas de Mahahual
El yate permanece encallado frente a las costas de Mahahual / Especial

La operación para rescatar el yate que permanece encallado frente a las costas de Mahahual enfrentó un nuevo obstáculo, luego de que personas desconocidas sustrajeran el ancla principal de la proa de la embarcación. El hecho, confirmado por la organización Proyecto AAk Mahahual A.C., provocó que el navío se desplazara, complicando aún más las maniobras de recuperación.

De acuerdo con la agrupación, la pérdida del ancla representa un riesgo adicional para la estabilidad del yate, pues al quedar sin el punto de sujeción principal, la embarcación se movió de su posición original, dificultando las labores técnicas que ya se realizaban para liberarla.

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La situación generó preocupación entre quienes participan en el operativo, ya que cada movimiento imprevisto incrementa la posibilidad de daños mayores tanto para el navío como para el ecosistema marino de la zona.

Proyecto AAk Mahahual A.C. lamentó que, en un escenario que requiere cooperación y responsabilidad, se presenten actos de aprovechamiento indebido.

La organización subrayó que la extracción del ancla no solo constituye un acto de robo, sino que también pone en riesgo la seguridad de quienes trabajan en el rescate y retrasa los esfuerzos colectivos para resolver el problema.

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La asociación recordó que incidentes de esta naturaleza pueden afectar a cualquier persona que navega, pues la pérdida de un elemento esencial como el ancla compromete la capacidad de maniobra y aumenta la vulnerabilidad de las embarcaciones.

Además, advirtió que este tipo de acciones generan un precedente negativo en una comunidad que depende del turismo y de la preservación de sus recursos naturales.

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