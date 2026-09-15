Denuncian invasión de zona de libre paso con camastros y sombrillas en Playa Norte de Isla Mujeres

Casi toda el área de paso de bañistas en Playa Norte vuelve a ser ocupada por camastros y sombrillas, en muchos casos a menos de tres metros del espejo de agua, por parte de concesionarios de Isla Mujeres. Ante ello, usuarios solicitan a la directora de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), Dayana Pérez, que intervenga para liberar los 10 metros permitidos en ese sector.

Inés Cervera solicitó despejar los espacios cercanos al mar ocupados por camastros y sombrillas de hoteles, una situación que se ha vuelto recurrente. “¿No creen que deberían ocupar solo un espacio (alejado) y dejar el resto libre para isleños y turistas?”, demandó.

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Trabajadores de negocios cercanos, como Sandra Robles, Pascual Tun y Oscar Tavira, consideraron anormal esta práctica de algunos concesionarios de la zona federal, al obligar a sus empleados a invadir los 10 metros establecidos para el libre paso de la gente, aun cuando cuentan con espacio suficiente para colocar su equipamiento. Pese a ello, insisten en violentar el reglamento, dijeron.

El mismo problema ocurre en casi todas las desembocaduras de las vialidades Zazil-Há, Carlos Lazo, Guerrero, Hidalgo y Rueda Medina.

“Lo que más llama la atención es que el personal está casi siempre en Playa Norte y Centro supervisando la limpieza de ambos puntos, a cargo de las mujeres y hombres encargados de esta labor cotidiana, pero parece que no lo ven”, acusó Pascual Tun.

La visitante alemana Kati dijo que molestar mucho este equipamiento de los hoteles. “Nosotros pagamos miles de euros para llegar aquí, ya estamos cansados y no regresaremos hasta que se arregle eso”, advirtió. Ahora prefiere viajar en sus próximas vacaciones a Tailandia, por considerar que existen mejores condiciones para descansar en las zonas de playa.

Eunice Bacelis, habitante local, coincidió en el cansancio de los isleños ante este trato y demandó un espacio de libre acceso para disfrutar con la familia durante los días de descanso.

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Los exregidores Emilio Sosa y Antonio Valencia coincidieron en que la ley contempla el derecho de todos los mexicanos al libre acceso a las playas. El primero exhortó a la alcaldesa Atenea Gómez y a las demás dependencias a evitar la invasión.

En el 2022, el Cabildo se pronunció a favor de retirar esos equipamientos de las partes angostas, con un espacio de cinco metros, y de 10 en donde existe mayor extensión de arena, como en la desembocadura de la calle Carlos Lazo, según recordó un funcionario de menor rango de la Zofemat.