Paro de transportistas hoy 26 de octubre: Segob reporta 38 manifestaciones en 19 estados y bloqueos carreteros

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que el paro nacional de transportistas de este lunes 26 de octubre de 2026 registra 38 puntos de manifestación en 19 entidades federativas, con la participación de 858 personas y 691 vehículos.

De acuerdo con el reporte oficial, con corte a las 09:30 horas, las movilizaciones se concentran principalmente en Veracruz, Estado de México, Nuevo León y Tlaxcala, donde se reportan diversas concentraciones de transportistas.

La dependencia federal también confirmó un bloqueo total en Taxco, Tlaxcala, además de cierres parciales en otros puntos carreteros de Tlaxcala y Veracruz.

¿Qué estados registran más manifestaciones de transportistas?

Según el balance difundido por Gobernación, Veracruz encabeza la lista de entidades con mayor número de puntos de protesta, con ocho concentraciones.

Le sigue el Estado de México, con seis, mientras que Nuevo León y Tlaxcala registran tres puntos de manifestación cada uno.

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Por número de participantes, las entidades con mayor presencia de transportistas son Guanajuato, Veracruz y Tabasco.

¿Dónde hay bloqueos por el paro de transportistas?

La Segob confirmó un cierre total en el punto identificado como Taxco, Tlaxcala, así como bloqueos parciales en otras zonas de esta entidad y de Veracruz.

Sin embargo, el comunicado no especifica los nombres de todas las carreteras afectadas ni los horarios previstos para la conclusión de las manifestaciones.

Segob mantiene diálogo con transportistas para liberar carreteras

El Gobierno de México reiteró que mantiene abiertos los canales de comunicación con las organizaciones transportistas para atender sus demandas a través de las autoridades correspondientes.

La dependencia señaló que busca construir acuerdos para evitar mayores afectaciones a la ciudadanía, la circulación vehicular y las actividades industriales.

#SEGOBInforma 📢 #Segob informa sobre movilizaciones de transportistas en 19 entidades del país Comunicado: 📄 https://t.co/fRbHvQcxT4 https://t.co/eVjSg18Ddh — Gobernación (@SEGOB_mx) October 26, 2026

Las movilizaciones fueron convocadas por representantes del autotransporte que reclaman mayor seguridad carretera, atención a las extorsiones, mejores condiciones operativas y la revisión de disposiciones fiscales.

Las cifras corresponden al corte oficial de las 09:30 horas de este lunes 26 de octubre, por lo que el número de manifestaciones y las condiciones de circulación podrían modificarse durante la jornada.

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