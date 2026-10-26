Mérida se mantiene por debajo del promedio nacional de percepción de inseguridad

La percepción de inseguridad en Mérida bajó 4.2 puntos porcentuales entre junio y septiembre de 2026, al pasar de 38.2% a 34%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La cifra se mantiene por debajo del promedio nacional de 58.1%.

Los resultados del tercer trimestre de 2026 ubican a la capital yucateca entre las ciudades del país donde una menor proporción de habitantes considera inseguro vivir. En septiembre, 34 de cada 100 personas mayores de 18 años manifestaron esa percepción, mientras que alrededor de 66 de cada 100 no consideraron insegura su ciudad.

En comparación con septiembre de 2025, Mérida registró el mismo porcentaje de percepción de inseguridad, con 34%. Esto indica que, aunque hubo una disminución respecto al trimestre anterior, el indicador se mantuvo sin cambios en la comparación anual.

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Percepción de inseguridad en Mérida, por debajo de la media nacional

El porcentaje registrado en Mérida se ubicó 24.1 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, que fue de 58.1% en septiembre de 2026. A nivel nacional, el indicador también disminuyó respecto al mismo mes de 2025, cuando alcanzó 63%.

La ENSU recopila información sobre la percepción de seguridad de la población en 91 ciudades del país, además de registrar situaciones relacionadas con la delincuencia y conductas antisociales que los habitantes aseguran haber observado en su entorno.

Disminuyen reportes de delitos y conductas antisociales en el entorno urbano

En el conjunto de las ciudades evaluadas, la encuesta identificó reducciones anuales en la proporción de personas que dijeron haber presenciado determinadas situaciones cerca de sus viviendas.

Los reportes de disparos frecuentes disminuyeron 2.8 puntos porcentuales; los de robos o asaltos, 2.3 puntos; los de vandalismo, 1.7 puntos, y los relacionados con la venta o el consumo de drogas, 1.5 puntos.

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Estas cifras corresponden al agregado nacional y no exclusivamente a Mérida, cuyos resultados específicos pueden consultarse en los tabulados del Inegi.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán atribuyó la percepción de seguridad a factores como la presencia policial en las colonias, la atención de llamadas al número de emergencias 9-1-1 y la coordinación con los municipios y las fuerzas federales. La dependencia señaló que el seguimiento de estos indicadores continúa de manera trimestral.

La ENSU se levantó del 21 de agosto al 11 de septiembre de 2026, mediante entrevistas en 27 mil 300 viviendas de 91 ciudades. La siguiente edición está programada para publicarse el 22 de enero de 2027.