Ligera lluvia deja calles encharcadas en Playa del Carmen; comerciantes reclaman falta de mantenimiento

Una ligera lluvia que cayó este lunes provocó estragos en las principales calles del centro de Playa del Carmen al dejar encharcamientos, debido a que las vialidades no tienen desnivel, aunado a la falta de mantenimiento de los registros pluviales.

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Nuestras calles se inundan cada vez que cae la lluvia porque el gobierno municipal no realiza mantenimiento de los pozos de absorción, somos un destino turístico con el rostro deteriorado, opinó el comerciante Andrés Pérez.

Por su parte, el ciudadano Rosendo Martínez opinó que debemos de tener infraestructura urbana de primer nivel, pero cada gobierno que llega al poder prefiere mantener y promocionar su imagen para su popularidad en vez de optimizar los servicios públicos.

Playa del Carmen necesita de una eficaz reingeniería urbana para optimizar los servicios públicos y la imagen urbana, y enfocar los recursos públicos en obras para ir saneando las carencias, comentó el comerciante Ulises Hernández.

JGH