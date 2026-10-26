Paramédica resulta lesionada tras choque de ambulancia en Playa del Carmen

Una paramédico de la Secretaría de Protección Civil de Playa del Carmen resultó con lesiones en un accidente automovilístico cuando abordo de una unidad de emergencias trasladaba a una paciente, lo que derivó la intervención de otros paramédicos para llevar a la persona al hospital.

De acuerdo a los primeros datos preliminares, los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas 115 y Luis Donaldo Colosio en Playa del Carmen, donde una ambulancia trasladaba a una persona cuando la unidad de emergencia al parecer fue impactada por otro vehículo cuando cruzaba por la zona de alto tráfico vehicular.

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Testigos que presenciaron los hechos no daban crédito lo que veían quienes de inmediato lo reptaron a las autoridades municipales a través el 911, minutos después se presentaron los paramédicos a bordo de otra ambulancia para auxiliar a las personas en la zona del accidente.

Aun que hasta el momento no se han precisado las circunstancias del choque, ni la gravedad de las lesiones de la integrante del personal de emergencia quien al parecer la paramédico pertenece a la Secretaría de Protección Civil del Ayuntamiento de Playa de Carmen.