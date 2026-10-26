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Paramédica resulta lesionada tras choque de ambulancia en Playa del Carmen

Una paramédica de Protección Civil resultó lesionada luego de que la ambulancia en la que trasladaba a una paciente presuntamente fuera impactada por otro vehículo.

Por Gustavo Escalante

26 de oct de 2026

1 min

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Otra unidad de emergencias acudió al lugar del accidente para auxiliar a los involucrados
Otra unidad de emergencias acudió al lugar del accidente para auxiliar a los involucrados / Gustavo Escalante

Una paramédico de la Secretaría de Protección Civil de Playa del Carmen resultó con lesiones en un accidente automovilístico cuando abordo de una unidad de emergencias trasladaba a una paciente, lo que derivó la intervención de otros paramédicos para llevar a la persona al hospital.

De acuerdo a los primeros datos preliminares, los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas 115 y Luis Donaldo Colosio en Playa del Carmen, donde una ambulancia trasladaba a una persona cuando la unidad de emergencia al parecer fue impactada por otro vehículo cuando cruzaba por la zona de alto tráfico vehicular.

La fuerza del impacto proyectó al motociclista varios metros y le provocó lesiones mortales

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Testigos que presenciaron los hechos no daban crédito lo que veían quienes de inmediato lo reptaron a las autoridades municipales a través el 911, minutos después se presentaron los paramédicos a bordo de otra ambulancia para auxiliar a las personas en la zona del accidente.

Aun que hasta el momento no se han precisado las circunstancias del choque, ni la gravedad de las lesiones de la integrante del personal de emergencia quien al parecer la paramédico pertenece a la Secretaría de Protección Civil del Ayuntamiento de Playa de Carmen.

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