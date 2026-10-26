Comienza la instalación de altares para la muestra de Hanal Pixán en la Plaza Grande de Mérida

Un grupo de trabajadores comenzó esta mañana la instalación de los altares del Janal Pixán en la Plaza Principal de Mérida, donde se realizará la tradicional Muestra de Altares este martes 27 de octubre, a partir de las 10:00 de la mañana.

Noticia Destacada Encienden figuras monumentales por el Festival de las Ánimas 2026 en Mérida

Los trabajos incluyen el montaje de réplicas de chozas yucatecas, que servirán como escenario para los altares dedicados a los Fieles Difuntos. De acuerdo con la tradición maya, durante estas fechas las almas de las personas fallecidas regresan a sus hogares para disfrutar de los alimentos que les gustaban en vida.

Se prevé que el montaje de las estructuras quede listo en aproximadamente tres horas, para dar paso a la instalación de los altares que formarán parte de esta celebración.

Noticia Destacada ¿Cómo llegar al Cementerio Xoclán de Mérida en Va y Ven? Estas son las rutas que operarán el 1 y 2 de noviembre

Por su parte, el Ayuntamiento de Mérida instaló un altar de tres niveles frente a la Catedral, donde se ofrece a los visitantes una explicación sobre el significado de esta tradición y las razones por las que el pueblo maya honra cada año a sus difuntos.