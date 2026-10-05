Reapertura del Monte de Piedad en Yucatán: Fechas y beneficios que se tendrán

El Monte de Piedad en Yucatán reabrirá sus puertas este miércoles 7 de octubre de 2026, luego de permanecer alrededor de un año sin operaciones debido a una protesta encabezada por trabajadores del Nacional Monte de Piedad.

Con la reapertura, las 10 sucursales del Monte de Piedad en Yucatán retomarán sus actividades y ofrecerán una serie de beneficios para los clientes que busquen regularizar sus empeños y recuperar sus prendas.

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Monte de Piedad en Yucatán: estos son los beneficios por la reapertura

Como parte del regreso de operaciones, el Nacional Monte de Piedad anunció diferentes facilidades para los usuarios. Entre ellas destaca un periodo de 45 días sin cobro de intereses, con el objetivo de que los clientes puedan ponerse al corriente con sus empeños.

También se contemplan descuentos en los intereses, los cuales serán determinados de acuerdo con el historial de cada cliente.

Además, durante los 60 días posteriores a la reapertura, los usuarios podrán acceder a cero comisiones en diversos conceptos, entre ellos el desempeño extemporáneo, la reposición de contrato y la custodia.

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Otro de los beneficios será la posibilidad de obtener un refrendo adicional, con el que los clientes tendrán más tiempo para cubrir sus pagos y evitar perder las prendas que mantienen en empeño.

De esta manera, las 10 sucursales del Monte de Piedad en Yucatán volverán a brindar atención a partir del 7 de octubre, con estas facilidades especiales por su reapertura después de aproximadamente un año de cierre.