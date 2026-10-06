Reportan malos olores por acumulación de agua en la calle Sian Ka´an en Playa del Carmen

"Un charco de aguas pestilentes en un paraje verde sobre la calle Sian Ka´an en Playa del Carmen, representa una amenaza a la salud pública, hasta ahora se desconoce quienes podrían tirar en la zona el agua sucia", denunció el ciudadano Javier Santos.

La señora Leticia Mora comentó en la zona no pasa ninguna red de drenaje sanitario porque es un área verde, sin embargo, llama la atención el acumulamiento de aguas con olor a drenaje.

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"Pensé que era algún animal muerto y entré en el área para observar, sin embargo, es agua acumulada pero no de la lluvia, porque huele a podrido, esto es grave por los fétidos olores que despide al pasar por la zona, comentó el ciudadano", Gabriel Soto.

En un recorrido por la zona se pudo corroborar la pestilencia sobre la calle Sian Ka´an entre las avenidas Luis Donaldo Colosio y CTM de esta ciudad de Playa del Carmen donde se aprecia el charco de agua sucia y pestilente.

En la opinión de vecinos por la zona relataron haber visto el encharcamiento de agua sucia pero en la zona no pasa ninguna línea de la red de alcantarillado, además es un área verde, aunque podría tratarse de alguna descarga de aguas negras revelaron.

El área verde es colindante con el fraccionamiento Bosque Real y la avenida Sian Ka´an, cuando pasas en la zona se siente los hedores a drenaje, hacemos el llamado a las autoridades municipales y a la concesionaria Aguakán para que realicen una inspección en el predio, dijo la señora Susana Menéndez.