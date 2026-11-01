Puerto Juárez celebra el Janal Pixán entre altares, catrinas y tradiciones mayas

Entre flores de cempasúchil, papel picado, veladoras, catrinas, catrines y altares dedicados a quienes ya no están, Puerto Juárez se convirtió este fin de semana en uno de los principales puntos de encuentro para celebrar el Janal Pixán, tradición de raíces mayas para recordar a los fieles difuntos.

Sobre la avenida José López Portillo, familias enteras recorrieron los espacios de esta zona tradicional de Cancún, donde los altares, las representaciones culturales y la gastronomía yucateca dieron vida a una celebración en la que la memoria y la alegría se mezclaron en cada rincón.

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Fotografías, flores, alimentos, bebidas y veladoras adornaron los altares, cada uno con una manera particular de recordar a los seres queridos. Las catrinas y los catrines también acapararon las miradas con vestuarios inspirados en distintas regiones de México, maquillajes alusivos a la muerte y trajes llenos de creatividad. Su desfile y recorrido por Puerto Juárez se convirtió en uno de los momentos más vistosos, especialmente para los niños, quienes aprovecharon para tomarse fotografías.

Por otra parte, los panteones recibieron a familias que acudieron desde temprano para visitar las tumbas de sus seres queridos, llevar flores, colocar coronas y realizar labores de limpieza y mantenimiento.

Cancún, Leona Vicario y Calderitas fueron escenario de celebraciones que reunieron a familias alrededor de las tradiciones del Día de Muertos / Rodolfo Flores

Entre ramos y recuerdos, los visitantes dedicaron un momento a quienes ya no están físicamente, pero continúan ocupando un lugar especial en sus hogares. Aunque con un ambiente distinto al de Puerto Juárez, los cementerios también fueron espacios para mantener vivas las tradiciones familiares.

Así, Cancún vivió una jornada en la que el Día de Muertos se expresó entre la fiesta y el recuerdo. Porque mientras haya alguien que coloque una flor, encienda una veladora, prepare un altar o comparta con sus hijos las historias de quienes se adelantaron en el camino, la memoria seguirá viva.

Más de 7 mil personas asistieron al primer festival Janal Pixán 2026 en Calderitas, donde se realizaron desfiles, exhibiciones y actividades culturales / Especial

Ritual maya

Con una procesión a pie desde el cementerio municipal hasta el parque principal, donde se realizó un ritual maya, comenzó la primera noche del Janal Pixán en Leona Vicario.

Después del ritual, los asistentes recorrieron los altares instalados por las familias y los puestos de alimentos típicos de la región.

Más de 7 mil personas asistieron al primer festival Janal Pixán en Calderitas, donde se reunieron expresiones de la cultura maya y las tradiciones mexicanas / Especial

Colorido

El encendido de veladoras en el cráneo monumental del panteón municipal San Miguel y la proyección del video mapping “Entre el cielo, el mar y la tierra” marcaron el inicio de la sexta edición del Festival de Día de Muertos “Almas con Tradición, en el latido de mi corazón”.

Festival

Como parte del Festival Luz y Vida “Entre Vivos y Muertos” 2026, se realizó el desfile “Caminando entre las ánimas”, que avanzó desde la avenida Hidalgo hasta la Explanada Municipal, con la participación de familias y niños caracterizados con motivos tradicionales.

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Pionero

Más de 7 mil personas asistieron al primer festival Janal Pixán 2026, realizado en la zona turística de Calderitas, donde el malecón y el mirador reunieron expresiones de las tradiciones del Día de Muertos y la cultura maya, junto con la figura de la Catrina mexicana.

La jornada incluyó desfile de catrinas, charangas, exhibición de altares, tapetes conmemorativos, el “Camino de las Ánimas”, música en vivo, cine móvil, calaveras literarias, artesanías y espacios para emprendedores.

El recorrido comenzó en el cruce de la avenida Yucatán y la calle México, con la ofrenda “La Luz de las Ánimas”, y avanzó hacia el Mirador. Hasta ese punto llegaron catrinas a bordo de lanchas decoradas que navegaron por la bahía de Chetumal.