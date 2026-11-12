Piden esclarecer posible extracción de semen de un delfín en Dolphinaris Cozumel

Un video en el que se observa a una persona manipulando repetidamente la zona genital de un delfín en cautiverio, en las instalaciones de Dolphinaris Cozumel, motivó una denuncia de la organización ambientalista Veeleaf, que solicitó la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para esclarecer la práctica realizada y determinar si existe alguna violación a la legislación sobre protección de mamíferos marinos.

De acuerdo con la agrupación, las imágenes fueron grabadas en septiembre del 2026 y comenzaron a difundirse públicamente hace unos días. A partir de su contenido, Veeleaf planteó la posibilidad de que se trate de una extracción de semen con fines reproductivos, por lo que pidió investigar qué intervención se llevó a cabo, cuál fue su propósito y si contaba con los permisos correspondientes.

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El caso cobra relevancia debido a la reforma al Artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del 2025, que prohíbe la reproducción de mamíferos marinos, salvo excepciones relacionadas con programas de conservación de especies y poblaciones amenazadas o en peligro de extinción.

La modificación legal también establece restricciones al contacto físico con cetáceos bajo cuidado profesional, entre ellas la prohibición de tocar los ojos, el espiráculo y los genitales de los ejemplares. Sin embargo, determinar si estas disposiciones fueron vulneradas en el caso de Cozumel dependerá de las características y circunstancias de la práctica documentada.

Guadalupe López, integrante de una organización ambientalista, consideró necesario que las autoridades esclarezcan qué tipo de intervención se realizó al ejemplar y bajo qué autorización, por lo que insistió en la importancia de investigar el material difundido.

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Los cuestionamientos sobre el manejo de los delfines en Dolphinaris Cozumel no son nuevos. En octubre del 2025, integrantes de Empty the Tanks México difundieron imágenes captadas mediante un dron, con las que pusieron en duda las condiciones de confinamiento de ejemplares adultos y crías. En aquella ocasión, la agrupación informó que había presentado denuncias ante las autoridades ambientales.

Durante ese mismo periodo, la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos sostuvo que algunos nacimientos registrados en delfinarios correspondían a gestaciones iniciadas antes de la entrada en vigor de la reforma y que esos casos habían sido notificados a las instancias correspondientes.