Sector hotelero señala el cobro del Visitax de afectar la imagen turística de Quintana Roo

Pese al incremento de impuestos y derechos, la recaudación del Impuesto al Hospedaje registró una caída del 10.7 por ciento hasta septiembre del 2026, mientras turistas internacionales denuncian cobros de hasta 550 pesos por concepto de Visitax, presiones en el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) y presuntos actos de extorsión.

Ante esta situación, el sector hotelero y de rentas vacacionales advierte un problema de imagen turística y espera que el Gobierno del Estado implemente el pago de manera digital.

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Durante los últimos dos años, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, presidido por David Ortiz Mena, documentó diversas quejas de visitantes, entre ellas personas interceptadas en las salas de última espera, sobreprecios de hasta 80 por ciento atribuidos a Urquitem S.A. de C.V. y experiencias que califican como intimidatorias al momento de abandonar el país.

El sector hotelero aseguró que el esquema financiero nunca fue adecuado, pues se concesionó la recaudación de un aprovechamiento estatal a una empresa sin experiencia fiscal, mediante una comisión implícita y módulos instalados dentro del aeropuerto de Cancún. Consideraron que este mecanismo estaba desalineado: a mayor intimidación, mayor ingreso. Ante las inconformidades, el Gobierno estatal anunció que eliminará el cobro presencial del Visitax en el aeropuerto de Cancún y trasladará el procedimiento a una plataforma digital.

Los hoteleros señalaron que los visitantes extranjeros deben cubrir distintos conceptos en Quintana Roo: el Derecho de No Residente (DNR), el Visitax estatal, el Impuesto al Hospedaje incluido en su alojamiento y, en algunos destinos, el derecho municipal de saneamiento ambiental.

Sin embargo, aseguran que estos conceptos no siempre se explican claramente al momento de su llegada. Según fuentes locales, la suma de estos cuatro gravámenes puede representar entre mil y 3 mil pesos por visitante, dependiendo del tipo de alojamiento, la cantidad de noches y el destino elegido.

Para el 2027 el Derecho de No Residente alcanzará los mil 158 pesos; temen mayor descenso. / Liza Vera

La presidenta de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acotur), Claudia Villuendas, reconoció que el acercamiento de los recaudadores a los viajeros puede resultar invasivo.

“Creo que cualquiera de nosotros que hemos estado en el aeropuerto hemos visto cómo es lo que le llamamos el aprovecho, el acercamiento, que podría hacer un poquito invasivo. Se siente, se entiende que no debe de ser así, que esa no es la intención”, expresó.

Por su parte, el secretario de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, admitió que algunos recaudadores han incurrido en comportamientos inadecuados y señaló que el asunto se encuentra bajo revisión junto con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

El sector hotelero sostiene que Quintana Roo cobra más que nunca a los visitantes internacionales mediante el DNR, el Visitax, el Impuesto al Hospedaje y el saneamiento ambiental. No obstante, asegura que los ingresos por alojamiento han disminuido y que la entidad recibió 508 mil turistas menos durante un semestre.

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Advirtió que las malas experiencias por cobros que los viajeros desconocen pueden desalentar su regreso y afectar la reputación del destino en sus países de origen, con consecuencias económicas superiores a lo recaudado mediante el Visitax.

La eliminación del pago presencial en el aeropuerto representa, para los empresarios turísticos, un primer reconocimiento oficial de que el mecanismo utilizado estaba perjudicando la imagen del destino. Sin embargo, consideran que todavía está por verse si en el 2027, cuando el DNR alcanzará los mil 158 pesos y sin recursos destinados a promoción, Quintana Roo conseguirá revertir la tendencia negativa o profundizará la caída.