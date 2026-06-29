Delfín revela al ganador del partido entre México vs Ecuador: VIDEO

La tensión y el nerviosismo cada vez se apoderan más de los mexicanos, pues será el día de mañana 30 de junio, cuando la Selección Mexicana se enfrente con Ecuador, en uno de los partidos más esperados del Mundial 2026.

Recordemos que durante la fase de grupos, México se colocó como el primer lugar de su grupo con tres victorias y sin recibir un solo gol, aunque la fortuna no estuvo de su lado y le tocó un rival bastante complicado, al cual tendrá que vencer para avanzar a octavos de final.

Noticia Destacada ¿De dónde salió el ‘Y si sí’? La frase viral que hoy ilusiona a México en el Mundial 2026

Delfín revela al ganador del partido entre México vs Ecuador

El encuentro ha generado muchas expectativas entre los fanáticos de ambas selecciones. Por ahora, han sido varias predicciones las que han acaparado la atención, una de estas es la del famoso Delfín 'Hidalgo' del parque acuático Dolphin Discovery de Isla Mujeres, Quintana Roo

En esta ocasión, el delfín realizó la predicción de quién puede ser el posible ganador entre México y Ecuador.

Noticia Destacada Abuelito se hace viral por llorar durante el homenaje a Memo Ochoa: VIDEO

Por medio de un video que se compartió en las redes sociales del parque, el Delfín 'Hidalgo', reveló que México va a conseguir el boleto a la siguiente ronda, al vencer a Ecuador. Cabe mencionar que este delfín se ha convertido en uno de los que le ha atinado a cada una de las predicciones de la Selección Mexicana.

#HidalgoPredice #HidalgoPredictions ♬ sonido original - dolphindiscovery @dolphindiscovery 🐬🔮 Hidalgo no se quedó con las ganas y ya hizo su nueva predicción El oráculo del Caribe ya eligió quién ganará el partido entre México y Ecuador: mucho amor a la camiseta y cero dudas. 🇲🇽⚽ ¿Crees que volverá a acertar? 🤔 Déjanos tu opinión en los comentarios 👇 🐬🔮 Hidalgo couldn't wait and has already made his latest prediction. Our Caribbean oracle has picked his winner for Mexico vs. Ecuador: full faith in the jersey and zero hesitation. 🇲🇽⚽ Do you think he'll get it right again? 🤔 Tell us what you think in the comments. 👇 #DolphinSoccerFest

Ahora, con esta nueva predicción, los aficionados mexicanos esperan continuar ganando y avanzando dentro de la justa mundialista.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal