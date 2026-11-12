En estas sucursales bancarias sí podrás hacer operaciones el lunes 16 de noviembre

La Asociación de Bancos de México (ABM) confirmó que las sucursales bancarias suspenderán sus operaciones habituales el próximo lunes 16 de noviembre de 2026, debido al día de descanso obligatorio por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

La medida afectará a las instituciones financieras de todo el país, aunque los usuarios podrán realizar operaciones mediante cajeros automáticos, aplicaciones móviles y banca telefónica.

Además, algunas sucursales ubicadas dentro de establecimientos comerciales permanecerán abiertas.

¿Por qué no abrirán los bancos el lunes 16 de noviembre?

De acuerdo con el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el tercer lunes de noviembre está considerado como día inhábil para las instituciones financieras, debido a la conmemoración de la Revolución Mexicana, cuya fecha histórica es el 20 de noviembre.

Por este motivo, los bancos reanudarán sus actividades habituales el martes 17 de noviembre, con los horarios de atención establecidos por cada institución.

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¿Qué bancos sí abrirán el 16 de noviembre?

La ABM informó que las sucursales bancarias ubicadas dentro de supermercados y centros comerciales podrán ofrecer atención al público durante el día festivo, conforme a sus horarios habituales y disponibilidad de servicio.

Asimismo, los usuarios tendrán acceso a la red de más de 64 mil cajeros automáticos y 63 mil corresponsales bancarios distribuidos en el territorio nacional.

Las aplicaciones bancarias, transferencias electrónicas y servicios de banca telefónica continuarán disponibles las 24 horas, aunque determinadas operaciones podrían procesarse hasta el siguiente día hábil.

¿Qué pasa si tengo que pagar una tarjeta o crédito el 16 de noviembre?

La ABM recordó que, cuando la fecha límite de un pago bancario coincide con un día inhábil, este puede realizarse el siguiente día hábil, conforme a las condiciones aplicables.

En este caso, el martes 17 de noviembre será la fecha de reanudación de actividades bancarias.

Por ello, se recomienda verificar las condiciones de cada crédito o servicio y anticipar los trámites que requieran atención presencial.

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