Bajos salarios e informalidad persisten entre trabajadores de Yucatán

Mientras el Gobierno de Yucatán destaca un incremento salarial superior al 14% entre los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), casi ocho de cada diez personas ocupadas en el estado perciben ingresos de hasta dos salarios mínimos y seis de cada diez trabajan en la informalidad, de acuerdo con las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El contraste muestra que la mejoría anunciada para una parte del mercado laboral no refleja necesariamente las condiciones económicas de la mayoría de los trabajadores yucatecos, entre quienes persisten los bajos ingresos, la falta de acceso a servicios médicos por su empleo y las jornadas prolongadas.

El secretario de Economía y Trabajo, Ermilo Barrera Novelo, aseguró que el salario diario promedio de los empleados registrados ante el IMSS aumentó más de 14% respecto al año anterior.

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El funcionario destacó que la ocupación en la entidad supera el 98% de la población económicamente activa, aunque reconoció la necesidad de generar empleos mejor remunerados ante el encarecimiento de la vida en Mérida y su zona metropolitana.

Sin embargo, la declaración sobre el incremento salarial no estuvo acompañada de los montos inicial y final, los meses de comparación ni la referencia estadística utilizada, información necesaria para comprobar la variación anunciada.

En agosto, el propio funcionario había señalado que el salario diario promedio pasó de aproximadamente 485 pesos al inicio de la administración estatal a 557 pesos, una diferencia de 14.8%. Ese periodo abarca casi dos años, por lo que no permite confirmar que el aumento haya ocurrido exclusivamente durante los últimos doce meses.

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Ocho de cada diez, con sueldos bajos

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del segundo trimestre del 2026 ofrece una perspectiva más amplia.

De un millón 255 mil 687 personas ocupadas en Yucatán, 614 mil 679 percibían hasta un salario mínimo, equivalentes al 48.9% del total. Otros 387 mil 319 trabajadores recibían más de uno y hasta dos salarios mínimos.

En conjunto, ambos grupos sumaban un millón mil 998 personas, el 79.8% de la población ocupada.

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En contraste, solamente 14 mil 254 trabajadores, equivalentes al 1.1%, reportaron ingresos superiores a cinco salarios mínimos. Otros 59 mil 836 laboraban sin recibir remuneración.

Estas cifras incluyen distintas modalidades de ocupación, desde empleos asalariados hasta actividades independientes, y no deben confundirse con el salario promedio de cotización de los trabajadores asegurados.

La diferencia resulta importante porque el indicador del IMSS sólo describe a los puestos registrados ante esa institución, mientras la encuesta del Inegi permite observar las condiciones de un universo laboral considerablemente mayor.

Ni el empleo formal garantiza ingresos suficientes

Las dificultades económicas tampoco se limitan a quienes trabajan fuera de la formalidad.

El Termómetro Salarial 2026, elaborado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con información del IMSS, señala que alrededor de 240 mil trabajadores formales de Yucatán, equivalentes al 55% de los registrados, perciben menos de 14 mil 400 pesos mensuales.

Esa cantidad es el umbral que la organización utiliza como referencia para identificar un ingreso digno, por lo que no debe confundirse con el salario mínimo legal.

El estudio coloca a Yucatán tres puntos porcentuales por encima del promedio nacional de trabajadores formales que no alcanzan ese nivel de remuneración.

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También evidencia que contar con prestaciones y estar registrado ante la seguridad social no garantiza, por sí mismo, ingresos suficientes para cubrir las necesidades económicas consideradas en esa medición.

Por otra parte, el salario base de cotización promedio de Yucatán se ubicó en 524.55 pesos diarios al cierre del 2025, frente a un promedio nacional de 627.87 pesos, de acuerdo con el mismo observatorio.

La diferencia era de 103.32 pesos por día, equivalente a una remuneración estatal aproximadamente 16.5% inferior al promedio del país. Aunque los salarios aumenten, esa distancia muestra el rezago desde el cual parte Yucatán.

Más de 742 mil, sin seguridad social

El otro gran desafío es la informalidad. Según el Inegi, 742 mil 566 yucatecos trabajaban bajo esta condición entre abril y junio del 2026, equivalentes al 59.1% de la población ocupada.

En cambio, 513 mil 121 personas se encontraban en condiciones de formalidad. La tasa estatal superó en cuatro puntos porcentuales el promedio nacional, situado en 55.1% durante el mismo periodo.

Además, 805 mil 484 trabajadores, el 64.1% de los ocupados, carecían de acceso a instituciones de salud por medio de su empleo.

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Esta condición no equivale exactamente a trabajar en la informalidad, porque ambos indicadores tienen definiciones distintas, pero permite dimensionar las dificultades de protección social entre la población trabajadora.

Yucatán también registró 291 mil 356 personas con jornadas superiores a 48 horas semanales, equivalentes al 23.2% del total.

A ellas se sumaban 89 mil 54 trabajadores subocupados, quienes tenían empleo, pero manifestaban necesidad y disponibilidad de laborar más horas para mejorar sus ingresos.

La tasa de desocupación, en cambio, se mantuvo en apenas 1.7%, con 21 mil 876 personas sin trabajo.

Las cifras muestran que una baja proporción de desempleo puede coexistir con remuneraciones reducidas, ocupaciones precarias y jornadas extensas.

El reto de mejorar los salarios

Los datos del mercado laboral también muestran señales que requieren seguimiento.

Entre enero y mayo, el promedio de trabajadores asegurados en Yucatán descendió de 437 mil 212 a 434 mil 950, una disminución de 2 mil 262 puestos entre los periodos comparados.

Por su parte, los registros patronales bajaron de 23 mil 25 a 21 mil 568 en la comparación anual de septiembre, una reducción de 6.3%.

Estos movimientos no permiten establecer por sí solos una tendencia general de pérdida de empleo, pero añaden elementos para evaluar la evolución de la actividad formal.

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La Secretaría de Economía y Trabajo sostiene que su estrategia busca atraer inversiones, generar oportunidades laborales y mejorar las remuneraciones.

Sin embargo, para valorar el resultado de esas políticas será necesario conocer no solamente cuánto aumenta el salario promedio de los afiliados al IMSS, sino también cuántos trabajadores consiguen superar los niveles de bajos ingresos y acceder a condiciones de formalidad.

Mientras tanto, los datos del Inegi muestran que el principal desafío de Yucatán no es únicamente crear empleos: es conseguir que una mayor proporción de quienes ya trabajan obtenga ingresos suficientes, seguridad social y mejores condiciones laborales.