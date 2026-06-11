Fuertes lluvias causan caída de árboles e inundaciones en Chetumal

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Chetumal provocaron la caída de árboles, inundaciones y encharcamientos en distintos sectores de la ciudad, lo que generó afectaciones a la circulación vehicular.

Entre las incidencias reportadas se encuentra la caída de un árbol frente al parque de la Alameda, sobre la avenida Álvaro Obregón.

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El ejemplar terminó recostado a un costado de la banqueta luego de que sus raíces no resistieran el reblandecimiento del terreno ocasionado por las precipitaciones acumuladas y las rachas de viento registradas durante el temporal.

Las condiciones meteorológicas también ocasionaron anegamientos en diversas vialidades de la capital del estado, donde la acumulación de agua dificultó el tránsito de vehículos y redujo la visibilidad para los conductores.

En distintos puntos de la ciudad se reportaron encharcamientos que complicaron la movilidad y generaron riesgos para peatones y automovilistas.

La acumulación de basura en rejillas y coladeras, causaron acumulaciones de agua / Especial

Además del árbol caído en la avenida Álvaro Obregón, se reportó el desplome de otros ejemplares en diferentes zonas de la ciudad, situación atribuida al exceso de humedad en el subsuelo y a los efectos del mal tiempo.

Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas derivado de estos incidentes.

Las autoridades mantienen el llamado a la población para extremar precauciones durante los desplazamientos, evitar transitar cerca de árboles, postes o estructuras que pudieran representar algún peligro y mantenerse informada mediante los canales oficiales ante cualquier actualización relacionada con las condiciones climáticas.

El flujo vehicular también se vio afectado por las precipitaciones / Especial

En medio de las afectaciones ocasionadas por las lluvias, también se reportó el cierre de un tramo de la avenida Centenario, frente al colegio particular Primitivo Alonso.

La restricción a la circulación se debe a maniobras realizadas con maquinaria pesada en un terreno ubicado a un costado de la vialidad.

La situación generó inconformidad entre automovilistas, quienes señalaron afectaciones en sus tiempos de traslado debido a la reducción del paso vehicular en una de las avenidas con mayor flujo de la ciudad.

Ante ello, se recomienda utilizar rutas alternas y conducir con precaución para evitar contratiempos adicionales.

Por otra parte, el Operativo Tormenta continúa desplegado en diferentes sectores de Chetumal con labores enfocadas en disminuir las afectaciones derivadas de las precipitaciones.

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Entre las acciones realizadas se encuentran recorridos de supervisión para verificar el funcionamiento de rejillas y pozos de absorción, así como trabajos de limpieza y retiro de residuos en alcantarillas.

Las previsiones meteorológicas indican que las lluvias continuarán durante el transcurso del día.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, una circulación ciclónica en altura persistirá sobre el Golfo de México e interactuará con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, además de una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico y condiciones de inestabilidad atmosférica.