Transportistas, campesinos y autoridades ejidales exigen la rehabilitación del camino que conecta X-Hazil Sur con Naranjal Poniente, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, debido a que las recientes lluvias agravaron sus condiciones y lo volvieron prácticamente intransitable por los encharcamientos y el lodo que representan un riesgo para quienes circulan por la zona.

De acuerdo con Eleuterio N., transportista que cubre la ruta de Santa María Poniente a Felipe Carrillo Puerto, las malas condiciones de la vía han provocado que recorrer el tramo de Kopchen a Santa María Poniente tome hasta una hora, debido a las dificultades para avanzar entre el agua acumulada y el lodo.

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El transportista señaló que este camino permanece en el abandono por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, pues, aseguró, no se han atendido las necesidades de las comunidades que dependen de esta vía para trasladarse y realizar sus actividades cotidianas.

Agregó que la falta de mantenimiento durante varios años ha provocado un deterioro considerable, no solamente del camino, sino también de los vehículos que diariamente lo utilizan. Asimismo, cuestionó la falta de gestiones por parte de las autoridades comunales y municipales para atender esta problemática.

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Indicó que es necesario que las autoridades consideren la pavimentación del camino, en lugar de limitarse a realizar trabajos de bacheo que no resuelven el problema de fondo. Como ejemplo, recordó que hace aproximadamente seis meses se llevaron a cabo reparaciones, pero con las recientes lluvias el material se deslavó y la vía volvió a quedar en malas condiciones.

Por ello, transportistas, campesinos y representantes ejidales insistieron en la necesidad de una intervención que permita mejorar las condiciones de circulación en este tramo, que conecta a varias comunidades rurales de Felipe Carrillo Puerto y cuya situación afecta diariamente a sus habitantes.