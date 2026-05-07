Cae la participación del turismo extranjero y se complica la economía en la Riviera Maya

Se adelantó “Septihambre 2026”, el turismo extranjero redujo su presencia en la Riviera Maya debido al impacto económico mundial, ahora los visitantes son más cautelosos para gastar, prestadores de servicios turísticos. La economía cayó y la canasta básica sufrió drásticamente un aumento, esto complica a todos y obliga a buscar dos empleos para paliar los gastos familiares, dijo Andrés Pérez Díaz, vendedor de artesanías.

Por su parte Eduardo Jiménez, operador turístico relató que hay servicios, pero lo que no hay es turismo, la reducción de visitantes está muy marcado, estamos en un período que parece septiembre que conocemos cada año como “septihambre".

No solo en la zona turística, sino también cayeron las ventas en la parte urbana de Playa del Carmen, en todos lados de la ciudad se siente que cayó la economía, y si no hay turismo, repercute en los bolsillos de todos, refirió.

Otros años dijo Eduardo Jiménez, “a diario vendíamos paquetes para visitar diversos parques temáticos, ahora a veces no vendemos nada, a veces llegan 2 o 3 personas que buscan visitar algún sitio”.

Este escenario económico es a nivel mundial, porque también en otros estados del país está pasando por la misma situación, por ejemplo, la gente de Tabasco que depende de los ingresos del petróleo está pasando por las mismas situaciones.

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Playa del Carmen depende económicamente del turismo, pero con el tema del sargazo, el turismo ya no viene y está buscando otros destinos turísticos seguros y limpios, aunado de que el turismo internacional es más delicado, pocos se ven caminando en la zona turística, describió Eduardo Jiménez.

El operador de turismo describió que la economía se ha colapsado por la guerra en otros países, el petróleo ha subido su precio y esto hace que se encarece todos los servicios, por ejemplo, la comida ha subido de costo, y la gente prefiere aguantarse en tanto se componga la economía para poder viajar.

Ante esta situación complicada, estamos tratando de ahorrar lo que se puede, limitar nuestros gastos, porque es impredecible el escenario, de hecho, algunos hoteles han cerrado sus puertas y van a aprovechar para su remodelación.

Los restaurantes de la Quinta Avenida lucen vacíos, los pocos visitantes que caminan por la zona no consumen, se limitaron comprar artesanías como otros años, vemos u panorama complicado y no estamos en septiembre agregó, la mesera Jaqueline Mendoza.

Esta situación está obligando a la gente a convertirse en ambulantes para vender antojitos regionales para paliar sus gastos familiares, en la Quinta Avenida varios venteros recorren la zona ofreciendo tacos o tortas, agregó Jaqueline Mendoza.