Salud descarta casos de hantavirus en México tras brote en crucero: ¿cuál es el riesgo real?

La Secretaría de Salud confirmó que México se mantiene libre de hantavirus, luego de que se encendieran las alertas internacionales por el brote multinacional detectado en el crucero MV Hondius, en el Atlántico Sur.

La dependencia federal aclaró que, hasta el momento, no existen casos sospechosos, probables ni confirmados en territorio nacional.

Miguel Ángel Nacamura, director de Información Epidemiológica de la Secretaría de Salud, explicó en entrevista radiofónica que el riesgo para México es mínimo, principalmente por la distancia geográfica con los contagios identificados y por la ausencia de personas bajo investigación epidemiológica en el país.

El funcionario precisó que el aviso epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud tiene un carácter preventivo y fue enviado a las unidades del Sistema Nacional de Salud para reforzar la vigilancia médica ante posibles casos relacionados con viajes o contacto cercano con personas infectadas.

El aviso se emitió tras el brote asociado al crucero MV Hondius, caso que también es monitoreado por la Organización Mundial de la Salud.

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¿Hay casos de hantavirus en México?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, México no registra presencia activa del virus. Nacamura señaló que actualmente no hay personas clasificadas como sospechosas, probables o confirmadas, por lo que el país se mantiene sin casos vinculados al brote.

Aunque el hantavirus suele presentarse con mayor frecuencia en zonas del Cono Sur, como Chile y Argentina, las autoridades mexicanas mantienen vigilancia epidemiológica debido a que el brote del MV Hondius involucró a pasajeros y tripulantes de distintas nacionalidades. La OMS informó inicialmente casos vinculados al crucero, incluidos fallecimientos, por lo que recomendó medidas de seguimiento sanitario para quienes estuvieron expuestos.

¿El hantavirus se puede transmitir entre personas?

La Secretaría de Salud explicó que la variante andina del hantavirus puede transmitirse de persona a persona, pero únicamente bajo condiciones de contacto muy estrecho con alguien infectado. Por esa razón, las autoridades descartaron que tenga capacidad para generar brotes epidémicos de gran escala.

Nacamura indicó que los protocolos sanitarios permiten detectar y contener posibles contagios con rapidez. También aclaró que el brote del crucero MV Hondius no representa, por ahora, un riesgo de expansión para México.

En cuanto al Hantavirus de los Andes, informo lo siguiente:

1. A la fecha, en México no se han detectado casos.

2. México mantiene una vigilancia epidemiológica permanente, de acuerdo a los protocolos internacionales. — Dr. David Kershenobich S (@DKershenobich) May 12, 2026

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

Las autoridades de salud identifican entre los principales síntomas:

fiebre

malestar general

dolor corporal

escalofríos

dolores musculares

mareos

náuseas

vómito

diarrea

dolor abdominal

Estos signos pueden confundirse con una infección respiratoria aguda o con gastroenteritis. En casos graves, especialmente cuando se trata de la variante andina, el virus puede provocar dificultad respiratoria, derrame pleural o neumonía.

La Secretaría de Salud insistió en que el antecedente más importante para sospechar de hantavirus es haber tenido contacto cercano con una persona infectada o con un caso bajo investigación. Sin ese factor de riesgo, la posibilidad de contagio en México se considera baja.

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