AMPI y CCE refuerzan medidas contra fraudes en Campeche

Llamadas y mensajes de emergencia para agendar servicios o asesorías, en los que solicitan depósitos anticipados, son el principal modo de operación de los ciberdelincuentes que buscan estafar al sector inmobiliario y empresarial de Campeche.

Aunque no se han registrado afectaciones durante este año, la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que en conjunto agrupan a más de 60 socios, señalaron que es importante seguir diversos pasos para evitar fraudes.

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Uno de ellos es verificar la identidad de quien solicita los servicios, confirmar la referencia de contacto y extremar precauciones al proporcionar datos personales vía telefónica.

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La presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios, Claudia Reyes Aldama, destacó que un ejemplo de alerta ocurre cuando alguien ofrece un predio tipo residencial con costos por debajo de su valor comercial. Es decir, cuando se comercializa una propiedad valuada en más de un millón de pesos por menos de 800 mil.

“Hay que estar atentos, pendientes y preguntar; más vale ser precavidos. Yo siempre les invito a que sean prudentes. En el caso de viviendas, son grandes las cantidades que se pierden”, explicó.

La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Martha Reyes Aldama, destacó que el sector más vulnerable ante este tipo de delitos es el de la tercera edad, al ser el grupo con mayor riesgo de sufrir afectaciones por no “dominar” las nuevas tecnologías como los jóvenes.

“Las generaciones más jóvenes ya tenemos presente qué debemos hacer cuando existe riesgo de extorsión. Hasta el día de hoy no tenemos reportes este año, pero eso no significa que no debamos prepararnos”, comentó.

Agregó que es de suma importancia reforzar los cursos de prevención de extorsión, pues si bien los integrantes del CCE Campeche han recibido capacitaciones, siempre es importante actualizarse y mantenerse al pendiente de los nuevos métodos empleados por quienes cometen estos delitos.