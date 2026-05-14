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Palqueros de Kanasín esperan lleno total en el arranque de la fiesta de San Isidro Labrador

Kanasín inicia hoy su fiesta tradicional con siete corridas, duelo de ganaderías y noche de rodeo.

Por Enrique Canto

14 de may de 2026

2 min

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Fiesta de San Isidro en Kanasín arranca entre tradición, rodeo y duelo de ganaderías
Fiesta de San Isidro en Kanasín arranca entre tradición, rodeo y duelo de ganaderías / Enrique Canto

Hoy arranca oficialmente la fiesta en honor a San Isidro Labrador en Kanasín, donde los palqueros esperan con entusiasmo la apertura de las siete corridas, el duelo de ganaderías y la noche de rodeo.

Don Roberto Estrella, quien lleva 13 años participando en la fiesta tradicional como palquero, señaló que las costumbres han cambiado y que actualmente a los jóvenes les atrae más el llamado torneo de lazos que las corridas de toros.

Indicó que el público incluso paga más por asistir a este espectáculo, cuyo costo general es de 250 pesos, mientras que para una corrida tradicional regatean cuando el boleto cuesta entre 70 y 80 pesos.

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Asimismo, comentó que desde el pasado domingo inició la instalación de los palcos, los cuales son 104, y que, tras la supervisión de Protección Civil, únicamente esperan la entrega de las 24 sillas por sección para que hoy, por la tarde, arranque la primera corrida.

Tradiciones que se pierden

Roberto Estrella comentó que algunos palcos han cambiado de dueño debido a que los propietarios originales fallecieron y sus hijos ya no continuaron con la tradición, por lo que decidieron venderlos, provocando que la tradición de armarlos se vaya perdiendo.

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Además, indicó que los palqueros ubicados en la parte Oriente del ruedo no ven buenas ganancias ya que están lejos de la zona de venta de comida, cerveza y de los baños.

De acuerdo con el entrevistado, muchas personas prefieren no acudir a esa zona de los palcos debido a la falta de servicios cercanos, situación que también afecta al momento de cobrar, ya que los asistentes buscan pagar menos.

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