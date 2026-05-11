Reportan segundo apagón en Playa del Carmen tras 48 horas del primero

Otro apagón se registró en esta ciudad de Playa del Carmen las primeras horas de este lunes, afectando a cuatro fraccionamientos, otro golpe a comercios, cafeterías, loncherías y oficinas, esto a 48 horas de que reportara un apagón y afectar a casi la mitad de esta ciudad.

Para el presidente de la asociación civil “Vecinos CFE) Unidos”, Marcos Antonio López Díaz, en tanto la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no invierte en infraestructura para construir otra subestación, las colonias irregulares que están “colgadas” de las líneas de suministro van a provocar el colapso de la electricidad, pero lo grave es que esta situación ya está provocando millonarias pérdidas económicas en el sector empresarial.

Noticia Destacada Apagones afectaron a comercios en Playa del Carmen

Además, el gobierno municipal de Playa del Carmen está prometiendo a la gente de asentamientos humanos “irregulares” dotar del suministro de electricidad cuando no le compete, es lamentable que estén engañando a la gente, la CFE no va a invertir en zonas irregulares, refirió.

Las primeras horas de este lunes, vecinos de los fraccionamientos Real Ibiza, Misión de las Flores y Galaxia I, reportaron otro apagón más, no podemos guardar alimentos, hemos tirado a la basura carnes descompuestas por las altas temperaturas, dinero a la basura y la CFE no, nos va a reembolsar nada, comentó el comerciante, Aurelio Rodríguez García.

En Plaza las Américas de la Cruz de Servicios se ha restablecido el suministro eléctrico, sin embargo, se están presentando interrupciones, no hay garantías de que el servicio se mantendrá estable, opinó Santos Aguilar Uc, empleado de la plaza.