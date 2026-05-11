Apagones afectaron a comercios en Playa del Carmen

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se fue al extremo, como regalo por el día de las madres dejó sin luz a las mujeres trabajadoras de Plaza las Américas de la Cruz de Servicios y que afecta al menos a cinco fraccionamientos, apagón que se viene presentando de forma consecutiva desde hace una semana y que hasta ahora la paraestatal no ha logrado solucionar el problema, comerciantes exigen atender de inmediato este problema.

Desde temprana hora la plaza se quedó sin el suministro, mucha gente salió a la plaza para celebrar el día de las madres, apapachar a mamá, invitarla a un desayuno, pero el regalo se fue al extremo, porque la CFE dejó sin luz a la población en estas alturas temperaturas de 34 grados.

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El comerciante Moisés López Antunez, dijo que las pérdidas económicas diarias van desde los 50 a 100 mil pesos por local, dependiendo del giro comercial, hoy fue una decepción justo el día de mamá, refirió.

Salí con mi madre a desayunar pero al llegar a la plaza grande fue la sorpresa, no había luz, el calor es agotador, fue decepcionante un día tan especial para las madres, es terrible lo que está pasando en Playa del Carmen, pero eso sí, tenemos que pagar a la CFE por un deficiente servicio y caro, comentó el ciudadano Rodrigo Morales.

Po su parte el comerciante, Alonso Juárez Alcocer, dijo que ya van más de 24 horas de forma consecutiva que la CFE deja sin luz a Plaza las Américas y vecinos aledaños, cafeterías, loncherías, comercios, pequeños hoteles y que al no contar con plantas de emergencia se agudiza la situación, la comida no aguanta, estamos perdiendo fuertes cantidades de dinero por esta situación.

La paraestatal no ha arreglado el suministro desde hace una semana / Gustavo Escalante

La CFE no ha dado una explicación de esta circunstancia, además, no, nos van a reembolsar nuestro dinero por estas pérdidas económicas, estamos pagando muy caro y el suministro es deficiente, y pese al alto crecimiento urbano de Playa del Carmen el gobierno no ha invertido en infraestructura eléctrica, ni siquiera en el mantenimiento de sus redes que ya están obsoletas, refirió, Juárez Alcocer.

A pesar de ser un día tan especial para las madres, la CFE como regaló cortó el suministro, dejó a las mujeres trabajadoras sin luz, y permanecer en los locales sin aire acondicionado es sofocante, la gente abandonó la plaza porque es axifixiante, y con ello, las ventas se cayeron, comentó Griselda Valadez Santos, empleada de un local comercial. Este apagón que se ha venido presentando aun persiste en al menos en los fraccionamientos Marsella, Los Olvidos, Galaxia I, Punta Estrella, Cataluña, Real Bilbao y Villas del Sol.