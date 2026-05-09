Cuarto muelle de Cozumel enfrenta batalla legal contra decisión de Semarnat

El proyecto del cuarto muelle de cruceros en Cozumel entró en una fase de disputa judicial luego de que sus promoventes interpusieran un juicio para impugnar la cancelación de la autorización ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat, con el objetivo de restituir el permiso previamente otorgado y reactivar su desarrollo.

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De acuerdo con información difundida por Lupita Cab, representante de Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel, la acción legal busca que un Juez federal deje sin efectos la resolución de la dependencia, al considerar que existen elementos suficientes para mantener vigente la autorización original. El juicio ya fue admitido, por lo que el procedimiento quedó formalmente abierto y será revisado en tribunales durante las próximas semanas.

Dicho litigio se centrará en determinar la legalidad de la cancelación, además de analizar los argumentos técnicos y jurídicos presentados por ambas partes. En este contexto, la autoridad jurisdiccional deberá resolver si la Semarnat actuó conforme a derecho al revocar el permiso o si corresponde restituirlo, lo que permitiría retomar el desarrollo del proyecto turístico.

La propuesta para construir un cuarto muelle de cruceros ha mantenido un debate constante en Cozumel, debido a las diferencias entre sectores económicos y agrupaciones ambientalistas. Empresarios y promoventes sostienen que la ampliación de la infraestructura portuaria aumentaría la capacidad de recepción de embarcaciones, fortalecería la actividad turística y generaría una mayor derrama económica para la isla.

Por otra parte, organizaciones civiles y colectivos ambientalistas han reiterado su rechazo al proyecto al advertir posibles afectaciones a los arrecifes coralinos, la calidad del agua y la biodiversidad marina, considerados elementos fundamentales para la conservación del entorno natural. Estos señalamientos formaron parte de los argumentos utilizados durante la revisión que derivó en la cancelación del permiso ambiental.

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JGH