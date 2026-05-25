Dictan prisión preventiva a tres policías de Playa del Carmen acusados de abuso de autoridad y robo

Un juez dictó prisión preventiva a los tres elementos de la Policía Playa del Carmen detenidos por su presunta participación en delitos de lesiones calificadas, robo agravado y abuso de autoridad en agravio de un ciudadano identificado como Alejandro, y que las investigaciones continúan su curso.

Cabe mencionar que agentes ministeriales detuvieron a los ahora detenidos y se desempeñaban como escoltas de Eleazar Castro Pérez, con clave policial “Zafiro”, actual director de la Policía Preventiva Municipal de

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Playa del Carmen, en su momento se dijo que estaban acusados de extorsión y fabricación de delitos en agravio de un ciudadano del fraccionamiento Palmas I.

Los oficiales continuaban en funciones al momento de ser asegurados por autoridades ministeriales, y los elementos detenidos fueron identificados como Dionisio “N.”, Montiel “N.” y Guillén “N.”

No obstante, el titular de la Fiscalía General de Quintana Roo, Raciel López Salazar, dio a conocer que los agentes capturados responden a los nombres de: Mariano, José del Carmen y Carlos Enrique, es decir, no concuerda los nombre, a menos que, sean los apellidos que se dio a conocer durante las detenciones.

El Fiscal informó que de acuerdo a las investigaciones ministeriales, los hechos ocurrieron en el fraccionamiento de “Las Palmas I” de esta ciudad de Playa del Carmen, donde los uniformados cometieron diversas agresiones e irregularidades en contra de una persona.

Luego de integrarse la información de prueba, autoridades ministeriales dieron pie al cumplimiento de las órdenes de aprehensión en contra de los tres elementos de la Secretaría de Seguridad Pública por los diversos delitos.

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Los agentes policiales denunciados fueron puestos a disposición de la Fiscalía para continuar con el procedimiento legal, refirió.

Asimismo, informó que durante la audiencia, un juez determinó imponer la medida cautelar a prisión preventiva justificada en tanto se avanza con las investigaciones y se determina la situación jurídica de los acusados.

En otro extremo, y de acuerdo a fuentes extraoficiales, dentro de la corporación policial de Playa del Carmen dicen que el clima laboral es tenso y de angustia, ya que podría haber otros elementos implicados en actos de extorsión y amenazas a ciudadanos, principalmente del jefe de los agentes detenidos quien podría estar implicado.