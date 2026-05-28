¡Se adelantan las vacaciones en Campeche! Último día de clases será el 26 de junio, confirma Seduc

El secretario de Educación del Estado, profesor Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, anunció los ajustes oficiales para el cierre del ciclo escolar 2025-2026 en la entidad. En un mensaje dirigido a la comunidad educativa, el funcionario detalló el cronograma definitivo y confirmó que el último día de actividades presenciales con los alumnos será el próximo viernes 26 de junio de 2026.

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“Repito, el último día de clases con los niños será el día 26 de junio”, enfatizó Sarmiento Maldonado.

Calendario oficial de cierre de ciclo:

15 al 19 de junio: Evaluación del tercer y último periodo del ciclo escolar.

Evaluación del tercer y último periodo del ciclo escolar. 15 al 20 de junio: Captura y subida de calificaciones a la plataforma oficial.

Captura y subida de calificaciones a la plataforma oficial. 21 al 29 de junio: Descarga de boletas y certificados de educación básica por parte de los docentes.

Descarga de boletas y certificados de educación básica por parte de los docentes. 26 de junio: Último día de clases con los estudiantes en los planteles del estado.

Último día de clases con los estudiantes en los planteles del estado. 29 de junio: Octava y última sesión del Consejo Técnico Escolar Ordinario.

Octava y última sesión del Consejo Técnico Escolar Ordinario. 30 de junio al 3 de julio: Entrega de boletas y certificados a padres, madres o tutores, marcando el cierre definitivo de las actividades escolares.

Miles de estudiantes concluirán el ciclo

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche (SEDUC), este ajuste impactará a cerca de 176 mil alumnas y alumnos de los niveles de preescolar, primaria y secundaria en toda la geografía estatal.

La dependencia estatal señaló que esta reprogramación busca garantizar una transición ordenada, permitiendo el cumplimiento de las evaluaciones finales y la entrega oportuna de los documentos oficiales a las familias, respetando en todo momento los días efectivos de clase establecidos legalmente.

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