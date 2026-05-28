Va y Ven estrenará dos nuevas rutas en Mérida este 29 de mayo con viajes gratis por tres días

La modernización del transporte público en Mérida y su zona metropolitana continúa avanzando con la incorporación de nuevas rutas y ampliaciones que buscan fortalecer la conectividad y ampliar la cobertura del servicio durante 2026, informó la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY).

La dependencia señaló que, como parte de la meta de alcanzar el 90 por ciento de cobertura territorial, a partir de este viernes 29 de mayo entrarán en operación dos nuevas rutas del subsistema de transporte público.

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Se trata de la ruta R805 Real Montejo – UPY y la ruta R112 77 – Sambulá, las cuales ofrecerán servicio gratuito durante su primer fin de semana de funcionamiento, como parte de la estrategia para acercar a más usuarios al sistema.

Además, comenzará a operar la ampliación de la ruta R78 Chuburná – CICY – Prepa 8 – Fraccionamiento Francisco de Montejo – Facultad de Matemáticas – CRIT, que ahora extenderá su recorrido hacia las colonias Tamarindos y Real Montejo.

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De acuerdo con la ATY, esta ampliación responde a una alta demanda ciudadana y permitirá mejorar la conectividad en la zona poniente de Mérida, facilitando los traslados de estudiantes, trabajadores y familias.

La Agencia destacó que estas acciones forman parte del proyecto de modernización del transporte público, enfocado en ofrecer un servicio más eficiente, incluyente y accesible para la población de Mérida y municipios de la zona metropolitana.