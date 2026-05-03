Procesión con mestizas y charanga en Hecelchakán honra al Cristo del Amor

El Símbolo de cada Cristianos es la Cruz, quien no acepte su Cruz no puede estar con Jesús. La Cruz nos identifica, nos comunica y todos debemos cargarla como lo hizo nuestro señor Jesucristo al ser crucificado para redimir nuestros pecados.

Dijo el presbítero Aurelio Jiménez Guevara quien en homilía ante los fieles católicos señaló que cada quien debe cargar su Cruz y es una oportunidad de tener el signo de amor y de paz. La capilla de la Santa Cruz fue copada por cientos de feligreses quienes se congregaron para elevar su Fe en este novenario que culmina.

Noticia Destacada Unu'Uk K'iin engalana la fiesta de la Santa Cruz en Campeche

El presbítero detalló que el Cristo del Amor es nuestro escudo para defendernos del mal, de los espantos y de lo que ocurre en la actualidad en nuestro estado, con mucha violencia y maldad.

Explicó no temer por nuestra vida, no ocultar nuestro dolor, aunque sea la Cruz, pues es nuestra salvación y debemos tener Fe para superar los males. Invitó a no claudicar, no desfallecer, y a vivir con valor, Fe y misericordia, siendo Caritativos en esta época de novenario.

En la procesión, don Mariano Aké junto a decenas de mestizas adornaron el paso con flores y estandartes, al compás de la charanga, recorriendo las calles principales y retornando a la capilla, donde se veneró al Cristo del Amor, patrono del pueblo.