A esta velocidad se debe de manejar en el Periférico de Mérida según la SSP Yucatán

En medio del crecimiento vehicular y los constantes accidentes viales en la zona metropolitana, conocer y respetar los límites de velocidad es clave para evitar percances en el Periférico de Mérida, una de las arterias más transitadas del estado.

La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán recordó cuáles son las velocidades permitidas cuando no hay señalamientos visibles.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, existen parámetros claros que los conductores deben seguir para garantizar la seguridad vial.

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Estas disposiciones aplican específicamente cuando no hay dispositivos que indiquen límites distintos en el Periférico de Mérida.

Límites de velocidad en el Periférico de Mérida

La autoridad estatal establece que, en ausencia de señalización específica, los conductores deben respetar los siguientes límites:

Carril izquierdo: velocidad máxima de 90 km/h

velocidad máxima de Carril central: velocidad máxima de 90 km/h

velocidad máxima de Carril derecho: velocidad máxima de 80 km/h

Estas velocidades buscan mantener un flujo vehicular ordenado y reducir el riesgo de accidentes, especialmente en tramos donde confluyen vehículos de carga, transporte público y automóviles particulares.

¿Por qué es importante respetar estos límites?

La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán subraya que exceder la velocidad permitida es una de las principales causas de accidentes en vías rápidas.

Además, circular por debajo o por encima del límite en carriles no correspondientes puede generar maniobras peligrosas.

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Recomendaciones para conductores

Mantén siempre la velocidad adecuada según el carril en el que circulas

Respeta la señalización cuando esté presente

Evita cambios bruscos de carril

Conserva una distancia segura entre vehículos

Reduce la velocidad en condiciones de lluvia o baja visibilidad

Respetar los límites de velocidad no solo evita multas, también puede marcar la diferencia entre un traslado seguro y un accidente.