Acumulan más de 20 toneladas de sargazo en centro de acopio de Playa 88

"Más de 20 toneladas de sargazo se ha acumulado en un centro de acopio por la Playa 88 de este destino turístico de Playa del Carmen, las barreras instaladas en el área no tienen la capacidad de retener las algas arrastradas por las corrientes marinas, es necesario reforzar las acciones con mano de obra para evitar que se salga de control", señalan los buzos, Gabriel Santos y Jorge Pérez González.

El sargazo está deteriorando este destino turístico y las pocas acciones que vienen realizando el personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) no es suficiente debido a la magnitud de los recalones, el problema es que al permanecer muchos días en el centro de acopio provoca la descomposición y empieza a causar el hedor en los alrededores, comentó Gabriel Santos.

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Para el activista, Carlos Jiménez, las barreras que fueron instaladas quedaron obsoletas, y es un riesgo para el arribo de las tortugas marinas en la próxima temporada de anidación a lo largo de la costa de la Playa 72, 88 y Punta Esmeralda.

Los pocos turistas que están de vacaciones en Playa del Carmen dejaron de bajar a las playas por los altos volúmenes de sargazo y que su descomposición causar malestar, algunos se atreven solo a caminar, pero estamos perdiendo la joya más valiosa, relató el activista Carlos Jiménez.

El sargazo acumulado en el centro de acopio empieza a “chorrear” los lixiviados y a escurrir hacia el mar, sabemos que el sargazo provoca graves daños ambientales al asfixiar ecosistemas costeros, bloquear la luz solar para corales y pastos marinos y liberar gases tóxicos como ácido sulfhídrico, el metano al descomponerse, puntualizó, José Urbina Bravo, buzo de cuevas e integrante de Cenotes Urbanos y Selvame Mx.

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Además, acidifica el agua, provoca la muerte de fauna marina, erosiona playas e introduce contaminantes como metales pesados y microplásticos, esto es grave, pero no solo impacta a los ecosistemas, sino también en la salud pública y a la economía de todos, porque sino tenemos arenales, no hay turismo, y sin turismo, no hay dinero, agregó Urbina Bravo.

La descomposición del alga libera ácido sulfhídrico y amoníaco, generando mal olor y afecta la calidad del aire y la salud humana, irritación respiratoria y dérmica, por ello, es necesario que las autoridades gubernamentales refuercen las acciones para preservar lo poco de las playas, concluyó, el buzo de cuevas. En la opinión de los choferes de camiones de volquetes que están retirando el sargazo de la playa, comentaron que en el centro de acopio hay mas de 20 toneladas, el problema es que continua el arribazón de algas sobre las costas, relataron.