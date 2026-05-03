Recuperación de playas en Playa del Carmen requiere MIA y tardaría hasta un año, advierten

Para realizar el proyecto de recuperación de playas erosionadas de Playa del Carmen, se requiere obligatoriamente la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y esto se demora un año, por lo que la actual administración municipal ya no tiene el tiempo para iniciar la obra, aseguró el biólogo, Gabriel Robles Medina.

Los litorales costeros de Playa del Carmen se encuentran gravemente dañadas, de acuerdo al presidente de la Cooperativa Turística “Mar Caribe”, José Gómez Burgos, más de un kilometro de playas están sin arenales, al sufrir los deslaves por las fuertes corrientes marinas.

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Por su parte el buzo, Gregorio Murillo, dijo que las erosiones costeras se deben a raíz de las construcciones de hoteles sobre las dunas, por lo menos los desarrollos hoteleros debieron edificarse 100 metros atrás de la primera ola del mar, sin embargo, la ambición de obtener dinero rápido las edificaciones invadieron la Zona Federal Marítimo Terrestre, y hoy se pagan muy cara las facturas.

Para poner en marcha el proyecto de recuperación de los arenales se requiere tiempo, y tiempo no le queda al gobierno municipal de Playa del Carmen, y no será sino la próxima administración quien decida reestablecer lo arenales, explicó el biólogo Robles Medina.

La construcción de hoteles sobre dunas habría contribuido al deterioro de la franja costera, indican especialistas. / Gustavo Escalante

Lo que se necesita primero, sostuvo Gabriel Robles, es hacer todos los estudios previos, y no se trata de ver la erosión de donde viene, o ver las corrientes, necesitamos hacer los estudios batimétricos de la costa para que a partir de ahí, una vez con la información de campo se solicitan las permisos

Sin embargo, no solo es hablar de permisos, esto nos llevaría un año porque se requiere de una MIA y presentarlo ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que las autoridades realicen los estudios a fin de tener un proyecto integral de recuperación.

Además, se necesita iniciar todo un proceso legal ambiental, ya que implica los estudios, los trámites, la evaluación por parte de la Semarnat, las opiniones técnicas tanto de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), como de los especialistas para que posteriormente se pueda tener una resolución y poder ejecutar el proyecto de recuperación de playas integrales, puntualizó el biólogo.

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El proyecto sí es necesario y urgente, porque un destino sin arenales o si playas no un destino turístico, Playa del Carmen como centro vacacional vende sol y playa, aunque tenemos el sol, pero no tenemos es playas, y este es un impacto a la economía que a todos nos afecta, refirió.

En ese contexto, el biólogo Robles Medina, hace el llamado a las autoridades gubernamentales para iniciar al menos con los estudios, incluso, al sector privado para cooperar y realizar un proyecto integral, pero también todos los concesionarios de las playas se tienen que involucrar en la recuperación de playas, concluyó.