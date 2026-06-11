Captan avistamiento del zorro enano en Cozumel tras más de dos décadas sin registros

La reciente captura fotográfica del llamado zorro enano de Cozumel confirmó la presencia actual de esta especie en la isla, luego de más de dos décadas sin registros visuales, lo que refuerza su supervivencia y abre nuevas líneas de investigación sobre su estado poblacional y preservación.

El hallazgo fue documentado por el biólogo Rafael Chacón Díaz, quien explicó que, aunque existían reportes esporádicos de observaciones por parte de habitantes y especialistas, no se contaba con evidencia reciente que validara de manera científica la existencia de este mamífero en su entorno natural.

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De acuerdo con el experto, el último antecedente documentado se remonta a principios de la década de los 2000, cuando logró observar y fotografiar al animal en el 2002 y el 2003. Desde entonces, los informes se habían limitado a testimonios sin respaldo gráfico, lo que generó incertidumbre sobre su permanencia en el territorio insular.

“La fotografía es clave porque confirma que la especie sigue presente. Durante años solo teníamos referencias verbales, pero ahora hay evidencia concreta que permite avanzar en su estudio”, señaló.

Tras la difusión de la imagen, organizaciones científicas internacionales, entre ellas la revista especializada Neotropical Biology and Conservation, establecieron contacto con el investigador para desarrollar un proyecto conjunto enfocado en el monitoreo y análisis de este ejemplar, considerado raro y poco documentado.

En las próximas semanas arribarán investigadores para hacer trabajo de campo y saber más sobre la especie / Especial

Como parte de estas acciones, se han instalado cámaras trampa en distintas zonas selváticas de Cozumel, con el objetivo de obtener nuevos registros, estudiar su comportamiento y determinar su distribución dentro del ecosistema insular.

Los especialistas prevén que en las próximas semanas arriben investigadores internacionales para reforzar las labores de campo, analizar el material recolectado y generar información sobre la población de la especie, incluyendo su tamaño, costumbres y posibles amenazas.

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La reaparición documentada de este animal tiene relevancia no solo científica, sino también ambiental, ya que evidencia la persistencia de fauna poco estudiada en los ecosistemas de la isla, algunos de los cuales enfrentan presión por el crecimiento urbano y turístico.

Expertos coinciden en que este tipo de hallazgos subraya la importancia de fortalecer las estrategias de conservación en Cozumel, particularmente en áreas selváticas donde aún existen organismos que podrían estar en riesgo sin haber sido completamente estudiados.