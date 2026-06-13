Puerto Morelos: anulan permisos de proyecto inmobiliario en zona protegida de manglares

Un amparo obtenido por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) obligará a dejar sin efecto las licencias de construcción relacionadas con el desarrollo inmobiliario Aluxe, proyecto edificado en una zona de influencia del Área Natural Protegida Manglares de Puerto Morelos.

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La resolución fue dada a conocer por Irma Morales Cruz, abogada de la organización, quien explicó que el recurso legal forma parte de las acciones emprendidas para cuestionar proyectos que se desarrollan en áreas cercanas a ecosistemas sensibles de la zona costera. El caso se centra en un complejo habitacional que contempla 44 departamentos y cuya construcción generó señalamientos por su ubicación dentro de una zona vinculada a los humedales de Puerto Morelos.

De acuerdo con la información expuesta, el proyecto había recibido previamente un resolutivo negativo en materia de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en enero de este año. Esa determinación impedía continuar con la ejecución de la obra debido a observaciones relacionadas con los efectos ambientales del desarrollo.

Sin embargo, pese a dicho antecedente, el 24 de junio de 2025 la Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA) otorgó una autorización estatal que permitió la reactivación de los trabajos de construcción. La autorización quedó asentada dentro de la resolución en materia de impacto ambiental identificada con el número SEMA/DS/SGPA/DIRA/1522/2022.

La representante legal de DMAS abordó este asunto horas después de que el edificio Adamar Solimán fuera asegurado por la Fiscalía, situación que consideró relevante dentro de los procesos relacionados con el cumplimiento de disposiciones ambientales y administrativas aplicables a proyectos inmobiliarios en la región.

El desarrollo Aluxe se ubica en las inmediaciones de una zona de alto valor ecológico localizada en la entrada al área costera de Puerto Morelos. Se trata de humedales asociados al ecosistema de manglar, espacio que alberga diversas especies de flora y fauna características del Caribe mexicano y que forma parte de una red ambiental considerada estratégica para la conservación de los recursos naturales del municipio.

La asociación sostuvo que estos ecosistemas permanecieron bajo presión por el crecimiento de proyectos inmobiliarios impulsados en distintos puntos de la costa. Diversos grupos ambientalistas señalaron durante los últimos años que la expansión urbana cercana a humedales y manglares representa un riesgo para la conservación de estas áreas debido a la modificación del entorno natural y la posible afectación de los servicios ambientales que proporcionan.

No obstante, el procedimiento relacionado con el proyecto Aluxe aún no puede considerarse concluido de manera definitiva. De acuerdo con la información disponible, la empresa mantiene la posibilidad de reiniciar la tramitación correspondiente, presentar información adicional y subsanar observaciones dentro de los procesos administrativos requeridos para la obtención de permisos.

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JGH