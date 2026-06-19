Ambulantes denuncian presuntas extorsiones de fiscales del Ayuntamiento de Playa del Carmen

Ambulantes acusan que sufren presuntamente el acoso y la supuesta extorsión de los fiscales del Ayuntamiento, quienes al parecer les exigen pagos de 3 mil pesos para permitirles trabajar de forma temporal.

Julio Cano Novelo, presidente de la asociación “Fausto Leonel Villanueva Marrufo” de la colonia Luis Donaldo Colosio, sostuvo que las autoridades locales ponen contra la pared a quienes buscan emprender para mantener a sus familias.

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Por su parte, el comerciante Enrique N. opinó que el personal municipal ha emprendido una supuesta cacería contra los ambulantes y los pequeños negocios de la ciudad.

Explicó que ante la falta del mínimo requisito, los agentes amenazan con colocar sellos de clausura; sin embargo, alegan que existe otra forma de solucionarlo mediante una presunta “mochada” que va desde los 3 mil hasta los 20 mil pesos, dependiendo del tamaño del establecimiento.

Cano Novelo relató que hace tres días los fiscales retiraron a un vendedor de frutas en el parque “Lázaro Cárdenas del Río”, ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien se había instalado temporalmente para ganarse la vida.

A pesar de la situación vulnerable del vendedor, los fiscales supuestamente lo condicionaron a desembolsar 3 mil pesos sin extender ningún recibo oficial, advirtiéndole que además deberá pagar una cuota en la tesorería municipal.

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Viven una cacería

El líder de la asociación refirió que, además de perseguir a los vendedores informales, las autoridades también estarían acosando a los pequeños comerciantes, sangrando la economía de los playenses.

“Nos estamos organizando en la colonia Colosio porque nos equivocamos en las pasadas elecciones. No vamos a permitir más fuereños que vengan a saquear la economía”, puntualizó Cano Novelo.

Enrique N. coincidió en que dentro de los pequeños comercios se respira pánico, ya que los fiscales actúan para buscar cualquier pretexto y supuestamente exigir dinero.