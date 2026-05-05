Adulto mayor soporta horas bajo el sol como "viene viene" por falta de oportunidades en Cancún

Trabajando a pleno sol, cubierto solo con un gorro, camisa de manga y trapos es lo único que el señor Estanislao de 67 años tiene a su disposición para protegerse de los rayos UV. Menciona que ya se acostumbró a estar así durante horas, y es lo único que puede hacer porque pese a tener muchas habilidades y conocimientos en oficios como músico, albañil, cocinero, chófer y milpero tuvo que adoptar por ser “viene viene” para tener sustento.

Menciona que en un buen día puede juntar apenas 300 pesos, lo que alcanza para su comida. Asegura no tener enfermedades, y que el sol ya incluso lo acaricia de tanto que lidia con él, soportando temperaturas de hasta 40 grados que emana el pavimento de la Av. José López Portillo donde trabaja. Desempeña este oficio unos días sí, otros no, según como se sienta y también su disposición de tiempo, ya que el mismo construye su casa.

“Desde que era un chamaco trabajaba. Soy del estado de Hidalgo, y en mi comunidad no había muchas oportunidades y yo no pude estudiar mucho, aparte de que no se me daba. Trabajé la milpa por muchos años, también trabajé en una refinería de Pemex un tiempo, luego la hice de albañil. De qué cosa no habré trabajado”, menciona Estanislao.

Tiene más de 35 años en Cancún, tuvo dos hijos, a los cuales con el fruto de su esfuerzo les pudo costear sus estudios universitarios, y ya es abuelo de sus nietecitas a las cuales quiere mucho y siempre que puede se da la oportunidad de hacer videollamadas con su hija para platicar con ellas.

Hace años compró un terreno, pero le angustia deber muchos años de predial y no tener con que pagarlo. Pese a eso cada moneda que gana la recauda para seguir levantando su patrimonio.

Soportando sensaciones térmicas de hasta 42°C bajo el sol en el ardiente pavimento de la Av. José López Portillo, Estanislao se desempeña como “viene viene” en una tienda departamental donde es reconocido por los empleados de este lugar, así como por algunos choferes de combi que pasan por el sitio.

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Cuando no hace esta labor, trabaja de albañil. En su momento, tocó la guitarra en bares y centros nocturnos de la ciudad, pero cuando el destino se enrareció dejó de hacerlo, lo que obligó a volver a sus viejos oficios de puro trabajo duro.

“Si dejo de hacer esto me voy a atrofiar. Seré viejo, pero estoy más sano que muchos jóvenes, porque no tomo ni fumo, me alimento bien, aquí tengo mis botellas de agua, y si el sol de plano es muy duro no me pongo simplemente, pero no me puedo dar el lujo de no trabajar porque no tendría otro sustento”.

Al preguntarle sobre por qué aún continúa trabajando, refiere que no tiene más opción que hacerlo porque solo vive de eso y de las pensiones que tiene por parte de programas sociales. No quisiera ser una carga para sus hijos, ya que él siempre fue muy trabajador, y creció a sus muchachos dándoles las oportunidades que quizá él no tuvo. Asevera que el trabajará hasta que Dios lo requiera en el cielo, pero mientras tenga energía seguirá trabajando.

“No se gana mucho, lo suficiente para vivir. Ya por mi edad no me pueden contratar, porque creen que soy frágil o delicado y todo lo contrario. Aquí me han molestado algunos motociclistas groseros y tuve que defenderme a los golpes, los vencí porque no me dejo de nadie… seguiré haciendo esto hasta donde se pueda”, aseguró.

Así como Estanislao, hay más personas y trabajadores que por la naturaleza de su labor deben estar bajo el sol, como son obreros, vendedores ambulantes, repartidores de comida por aplicación, entre otros. Con su sombrero azul, camisa blanca y sus trapos rojos, este adulto mayor continúa trabajando bajo los intensos rayos del sol.