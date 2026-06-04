Vendedor ambulante acusa restricciones para vender afuera de una basílica en José María Morelos

Un vendedor ambulante de esta ciudad, identificado como Eduardo "U", manifestó su inconformidad con la actuación de algunos trabajadores del gobierno que se encuentran supervisando la distribución de fertilizantes en la báscula ubicada a un costado del local de la feria, pues aseguró que el pasado lunes fueron a vender en ese lugar y les pidieron retirarse.

Expuso que uno de esos trabajadores, a quien no identificó por su nombre, se acercó a ellos para informarles que no podían vender en esa zona debido al constante movimiento de vehículos que se registraba en el sitio.

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Refirió que el terreno donde se encuentra la báscula pertenece al ejido Kilómetro Cincuenta y, por lo tanto, consideró que ningún trabajador del gobierno tiene facultades para ordenar quién puede o no permanecer en ese lugar.

Comentó que, como vendedores ambulantes, todos los días salen a ganarse la vida, por lo que acostumbran acudir a sitios donde existe afluencia de personas para ofrecer sus productos.

Agregó que siempre realizan sus ventas en espacios públicos y nunca ingresan a propiedades privadas para comercializar sus mercancías, pues saben que en esos casos los propietarios sí pueden pedirles que se retiren o impedirles vender.