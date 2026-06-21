Activistas piden rediseñar desarrollos turísticos para conservar árboles en Playa del Carmen

Los desarrollos inmobiliarios turísticos, no deben diseñarse contra la naturaleza, sino que deben integrarse, la verdadera innovación no consiste en talar y reponer, sino en adaptar el proyecto para conservar, explicó la activista, Guadalupe de la Rosa.

La mayoría de los desarrollos a lo largo de la Riviera Maya talan toda la selva para construir, porque los inversionistas no tienen visión ecológica, sino económica, al que vamos se está masacrando la vegetación exponiendo a la gente a vivir bajo altas temperaturas, comentó el activista Roger Mora.

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Guadalupe de la Rosa, de la asociación civil MOCE “YAX-CUXTAL”, comentó que un árbol maduro no es un obstáculo para el desarrollo, sino que es una infraestructura natural que se debe integrar a los desarrollos inmobiliarios que incluso, le daría valor agregado y el destino se vuelve único.

Antes de derribar un árbol, debemos investigar y preguntar. ¿Cuántos años tomará recuperar su altura para brindar sombra para la captura de carbono, regulación térmica, la infiltración de agua y la vida que hoy sostiene?, refirió.

Los proyectos inmobiliarios, turísticos y urbanos del siglo XXI no deben diseñarse contra la naturaleza, sino que deben ser integradas, porque un árbol de 50 años no puede ser compensado con una planta de 2 metros, porque tarda décadas en crecer, sin embargo, por falta de valores ambientales en cuestión de unas horas sepultan una historia.

Activistas señalan que los árboles maduros deben ser considerados infraestructura natural / Gustavo Escalante

En ese contexto, la activista señaló que la verdadera innovación no consiste en talar y reponer, sino que consiste en adaptar el proyecto para conservarse los árboles posibles, esto permitiría tener un destino sustentable y ecológico.

El llamado desarrollo sustentable, solo es en papel y discurso político, pero no en hechos, porque todos van detrás del dinero y no hay voluntad para tener destinos verdes, o sustentables, destruyen toda la vegetación a cambio del sacrificio de la naturaleza, y esto abarata al destino, agregó el activista Roger Mora.

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Ambos activistas coinciden en opinar, al exigir que los desarrolladores, hoteles, constructoras y autoridades, rediseñen proyectos para conservar los árboles maduros aun existentes e incorporen la masa arbórea como un activo ambiental y social, transparenten los estudios y criterios utilizados para cualquier remoción, y que prioricen soluciones basadas en la naturaleza antes que la tala.

Por su parte el activista Carlos Jiménez, comentó que el desarrollo y la conservación no son “enemigos”, sin embargo, se requiere de una visión, planificación, coordinación, estudios ambientales y voluntad que hacen la diferencia para tener verdaderos destinos sustentables.