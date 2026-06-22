Cozumel carga con la mayor deuda por habitante del país; cada uno debe más de 4 mil pesos

La ciudad se mantiene como el municipio con la mayor deuda pública per cápita del país, con un pasivo superior a los mil millones de pesos y una carga aproximada de 4 mil 400 pesos por habitante, de acuerdo con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Pese a este panorama, el Ayuntamiento de Cozumel informó que ha iniciado la reducción del adeudo mediante pagos directos a capital y mantiene inversiones en infraestructura y servicios públicos.

Esta combinación entre el monto total de los compromisos financieros y la densidad poblacional de la isla coloca al municipio en el primer lugar nacional en cargo por habitante, situación que continúa generando análisis entre autoridades, empresarios y ciudadanos debido a sus posibles efectos en el desarrollo local.

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El presidente municipal, José Luis Chacón Méndez, señaló que la actual administración ha destinado alrededor de 136 millones de pesos al pago de capital, con el propósito de disminuir la carga financiera heredada de ejercicios anteriores.

Dicho endeudamiento tiene su origen en créditos contratados en el 2021, además de los intereses acumulados durante los años posteriores. Esta situación ha sido motivo de discusión pública debido a que puede influir en la capacidad de inversión gubernamental y en la prestación de diversos servicios.

A pesar de ello, para el presente ejercicio fiscal se autorizaron más de 174 millones de pesos mediante el Programa de Inversión Anual (PIA), recursos destinados principalmente a infraestructura urbana, atención de servicios básicos y rehabilitación de espacios públicos.

A estas partidas se agregan fondos provenientes de fideicomisos, entre ellos los de saneamiento ambiental y el derecho de cruceristas, que generan más de 200 millones de pesos al año. Dichos recursos permiten financiar proyectos como la pavimentación de calles del centro histórico y mejoras en vialidades consideradas estratégicas.

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Habitantes y representantes del sector privado consideran que el nivel de endeudamiento limita la capacidad de maniobra financiera del municipio. El empresario Jesús Huchim señaló que el reto no solo radica en el monto adeudado, sino en la disponibilidad de recursos para nuevas inversiones una vez cumplidos los compromisos financieros.

Por su parte, Perla Cabrera, empresaria vinculada al sector turístico, indicó que la sostenibilidad económica de la isla dependerá de una adecuada administración de los recursos, tomando en cuenta que Cozumel genera ingresos importantes por turismo, pero también enfrenta costos operativos más elevados debido a su condición insular.