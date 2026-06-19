Quintana Roo reduce su deuda en más de 11 mil pesos por habitante y lidera a nivel nacional: Mara Lezama

Quintana Roo registró la mayor disminución de deuda por habitante entre todas las entidades del país. De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la deuda por persona pasó de 21 mil 242 pesos en 2016 a 9 mil 970 pesos en el primer trimestre de 2026, lo que representa una baja de 11 mil 273 pesos por habitante. La entidad es, además, la única del país que ha logrado reducir de forma sostenida esta deuda durante los últimos diez años.

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Esta disminución permite que una menor cantidad de recursos se destine al pago de intereses, lo que deja más margen para destinar dinero a obras, servicios y programas que benefician directamente a la población. Según el mismo reporte, Quintana Roo es el estado que más ha reducido su carga financiera por habitante en todo México.

🏆📊 ¡#QuintanaRoo es líder nacional en la reducción de la deuda que le corresponde a cada habitante!



Gracias al manejo responsable, transparente y eficiente de los recursos públicos de este gobierno #HumanistaConCorazónFeminista, logramos reducir la deuda por persona en más de… pic.twitter.com/q3j5eqsxfQ — Mara Lezama (@MaraLezama) June 20, 2026

La gobernadora Mara Lezama explicó que su administración no ha contratado nueva deuda y que el esfuerzo se ha centrado en pagar la que se heredó de gobiernos anteriores. Destacó que, al bajar los pagos por intereses, se liberan recursos que antes se iban en compromisos financieros y que ahora pueden utilizarse en atender necesidades de la gente.

El indicador de deuda per cápita mide qué parte de las obligaciones del estado correspondería pagar a cada habitante. En el caso de Quintana Roo, la reducción alcanzada significa que hoy hay más margen presupuestal para invertir en infraestructura y servicios, en lugar de seguir destinando una porción importante del presupuesto al pago de deudas contraídas en el pasado.

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JGH