Habitantes de Kampokolche exigen pavimentación de camino que conecta con Hobompich

La construcción de mas de 3 mil metros líneas de calles, y la pavimentación del tramo Hobompich- Kampokolche, son una de las necesidades que se tiene en nuestra localidad, de Kampokolche que se encuentra abandonado por las autoridades de las diferentes esferas de gobierno, señaló don Honorio Balam Santos, subdelegado de este asentamiento humano.

La fuente señaló en lengua maya que “el camino que conecta de Kampokolche a Hobompich, se encuentra muy deteriorado y mas con estas lluvias que se han precipitado se ha intensificado la presencia de baches y hoyancos llenos de agua y lodo.

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Mencionó que desde hace mas de 15 años como autoridades y vecinos de esta localidad, hemos venido solicitando la pavimentación de este tramo no mayor de cinco kilómetros y sin que hasta el momento las autoridades de los tres niveles de gobierno no han atendido esta necesidad.

La autoridad comunal hizo mención que “Estamos pidiendo a la gobernadora del Estado, Mara Lezama, para que envíe a su personal para que recorran este camino y se percaten de las condiciones en la que se encuentra realmente, que es un peligro para quienes lo transita, desde estudiantes, campesinos y gente que tiene la necesidad de desplazarse.

Siguió diciendo que “los estudiantes de telesecundaria y telebachillerato, procedentes de comunidades como Hobompich, Yohdzonot, otras localidades cercanas que carecen de una escuela de nivel medio superior, llegan en nuestro pueblo, ya sea en bicicleta o en moto, de lunes a viernes sin importar las condiciones climatológicas y en muchas de las ocasiones llegan mojados y sucio sus uniformes por el lodo.