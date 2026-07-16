Hallan nido de tortuga en Cozumel dentro de zona para desarrollo turístico

El hallazgo de un nido de tortuga marina en una playa del sur de Cozumel, donde se proyecta un desarrollo turístico, generó un nuevo llamado a proteger los ecosistemas costeros y considerar la presencia de especies protegidas en las evaluaciones ambientales.

El caso coincide con lo ocurrido en Mahahual, donde fueron localizados 17 nidos dentro del predio del proyecto Perfect Day México, lo que ha colocado nuevamente en el centro del debate la conservación de la fauna silvestre frente al avance de nuevos complejos turísticos.

Noticia Destacada Detectan primer nido de tortuga caguama en Punta Sur

La activista ambiental Lupita Martín Cab explicó que el registro fue documentado en un área cercana a Playa Mía, donde la empresa Royal Caribbean plantea construir un club de playa en una superficie superior a 17 hectáreas. De acuerdo con defensores del medio ambiente, la anidación confirma que el sitio continúa siendo utilizado por tortugas durante la actual temporada reproductiva, lo que refuerza la necesidad de mantener una vigilancia permanente en la zona.

Detalló que los quelonios se encuentran protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y recordó que las costas de Cozumel son utilizadas principalmente por la tortuga caguama y la verde para depositar sus huevos.

Añadió que la presencia de un nido constituye un indicador biológico de que la playa conserva condiciones favorables para la reproducción de estas especies, por lo que cualquier modificación al entorno debe ser analizada conforme a la legislación ambiental vigente.

Ecologistas destacaron la importancia de proteger Playa Mía / Especial

“La presencia de un nido demuestra que esta playa sigue formando parte del ciclo reproductivo de las tortugas marinas. Es información que debe incorporarse a cualquier análisis ambiental antes de desarrollar un proyecto de esta magnitud”, señaló Lupita Martín.

Ricardo Peralta, responsable del Campamento Tortuguero Punta Sur, explicó que “cada temporada se monitorean las playas de anidación para proteger los nidos y generar información científica que permita fortalecer las estrategias de conservación. La vigilancia y el respeto a las zonas de desove son fundamentales para el éxito reproductivo de estas especies”.

Noticia Destacada Señalan cableado submarino de la CFE en Playa 88 como amenaza a más de 20 especies

Julieta Andrade, residente de la isla, consideró que “el desarrollo turístico y la conservación deben avanzar de la mano. Es importante que cualquier proyecto garantice la protección de los recursos naturales que distinguen a Cozumel”.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades ambientales no habían emitido un posicionamiento específico sobre este registro. No obstante, especialistas coinciden en que la información obtenida durante la temporada de anidación constituye un elemento relevante para el monitoreo de la biodiversidad y la valoración de los proyectos que se pretendan desarrollar en zonas costeras de alto valor ecológico.