Quintana Roo reduce 85% los homicidios y suma 3 mil 800 detenidos por delitos de alto impacto

Quintana Roo registró una reducción del 85 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además de reportar 3 mil 800 personas detenidas por delitos de alto impacto como resultado de los operativos conjuntos entre autoridades federales y estatales.

Durante la conferencia realizada en Tulum, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, presentó el reporte de incidencia delictivoa del cierre de junio.

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La funcionaria explicó que el promedio diario de homicidios dolosos pasó de dos casos diarios en septiembre de 2024 a 0.3 durante junio de 2026, lo que representa una disminución del 85%.

Además se señaló que junio del presente año fue el mes con menor incidencia de homicidios dolosos en Quintana Roo en los últimos 12 años.

La cifra de homicidios del primer semestre de 2025 con el mismo periodo de 2026, disminuyeron 60%, mientras que en Tulum se acumulan dos meses consecutivos sin homicidios dolosos, tendencia que también continúa durante julio.

Con respecto a otros delitos, indicó que los de alto impacto registraron una reducción del 15%, mientras que el robo de vehículos disminuyó 119%, por lo que 2026 podría cerrar como el año con menor incidencia de estos delitos.

Por su parte, el secretario de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026 fueron detenidas 3 mil 800 personas por delitos de alto impacto en Quintana Roo.

Durante ese periodo también fueron aseguradas 6.6 toneladas de droga, 760 armas de fuego, más de 28 mil cartuchos, mil 300 cargadores y fue desmantelado un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetaminas.

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El funcionario destacó que durante el primer semestre de este año se realizaron 25 operativos relevantes, con saldo de 63 personas detenidas, 60 armas aseguradas, 78 kilogramos de cocaína, 107 kilogramos de otras drogas y más de 3 mil 700 dosis.

Asimismo, informó la captura de cinco objetivos prioritarios internacionales, todos con ficha roja de Interpol, entre ellos el ciudadano canadiense Maxime Joseph N., requerido por fraude, lavado de dinero y tráfico de drogas.

También confirmó la detención de Miguel N., señalado como presunto responsable de ordenar al menos siete ataques armados contra establecimientos de Playa del Carmen, así como diversos operativos contra redes de defraudación fiscal, lavado de dinero y trata de personas.