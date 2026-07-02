Obra fractura línea principal de agua potable; 3 mil usuarios de Lázaro Cárdenas afectados

Una maniobra negligente con maquinaria pesada durante trabajos particulares provocó la ruptura de la línea principal de conducción de agua potable en la calle Juan Escutia, en Lázaro Cárdenas, entre Reforma y Revolución, dejando sin servicio a cerca de 3 mil usuarios de la cabecera municipal, algunos vecinos acusaron que ayer desde las 10:00 horas se quedaron sin suministro.

De acuerdo con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), el incidente ocurrió junto a un autolavado de la colonia Terencio Tah, donde la maquinaria fracturó la tubería principal, generando una fuga de gran magnitud. Ante ello, fue necesario cerrar de inmediato las válvulas de control para evitar un mayor desperdicio y permitir la reparación de los daños.

Noticia Destacada Agua estancada y lodo complican la vida de vecinos en la colonia Lázaro Cárdenas de Champotón

El encargado de CAPA, Carlos Dzul, informó que la suspensión total del bombeo fue indispensable para garantizar la seguridad del personal que realiza las labores y asegurar la correcta reparación de la infraestructura afectada.

La interrupción del suministro ha generado preocupación entre los habitantes debido a las altas temperaturas que enfrenta la región, lo que incrementa el consumo de agua y agrava el impacto del desabasto.

La dependencia pidió comprensión a la ciudadanía, al señalar que el incidente fue ocasionado por un tercero ajeno al organismo y exhortó a la población a hacer un uso responsable del agua almacenada en cisternas, tinacos y otros recipientes mientras se restablece gradualmente el servicio.

Este nuevo corte incrementa el malestar entre los habitantes, ya que en los últimos días se han registrado varias suspensiones por fugas en distintos puntos de la red de distribución.

Noticia Destacada Tormenta eléctrica causó inundaciones y apagones en Lázaro Cárdenas

A principios de esta semana, el servicio fue interrumpido en dos ocasiones para reparar averías. Además, el pasado 17 de junio se realizó un corte programado de tres horas para trabajos de acoplamiento en una línea de dos pulgadas ubicada en la calle Venancio Téc con Reforma, en la colonia Expo.

También fue necesaria una intervención de emergencia en la calle Juan Escutia, en la misma colonia, por la ruptura de otra tubería de dos pulgadas y media, lo que evidencia las constantes fallas y la fragilidad que presenta actualmente el sistema de distribución de agua potable en la cabecera municipal.