Agua estancada y lodo complican la vida de vecinos en la colonia Lázaro Cárdenas de Champotón

Algunos vecinos de la calle 14, esquina con 37, en la colonia Lázaro Cárdenas, en Champotón, solicitaron la intervención de las autoridades para que mejoren las condiciones de esta vialidad.

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Dicha arteria permanece repleta de agua, lodo y verdín, algo que se le atribuye a que no existe una correcta nivelación o declive.

Joel Cruz Ramírez comentó que de nada ha servido la construcción de un pozo de absorción sobre la calle 37, cuando por la 14 el agua se estanca por falta de un buen declive. El pozo de absorción no sirve de nada porque el agua no se va y la calle no tiene un buen declive. Es más, esta calle nunca la han pavimentado, añadió.

Otro, como Jesús Enrique Peralta, igual abundó sobre el pozo de absorción, destacando que no sirve de nada debido a que las aguas se siguen estancando por la calle 14. Cuando llueve tarda en drenarse el agua, mucho mosquitos y sapos, además de lodo. Hay que dar toda la vuelta, concluyó.

Por último, los declarantes hicieron un llamado a las autoridades a tomar en cuenta esta petición dado que la vialidad lleva varios años en estas condiciones.

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JGH